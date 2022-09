„Já jsem z Čížkovic a občas se tu opravdu práší, nicméně není to pravidelně. Bývalo to horší,“ odpověděla na otázku týkající se prašnosti v obci mladá maminka, která se s kočárkem vracela směrem od cementárny.

Její slova potvrdil současný starosta obce Arnošt Waschta: „Prašnost skutečně klesla, v současnosti je téměř neznatelná. Velké diskuse tady byly v době, kdy se v cementárně spalovaly odpady,“ připomněl nechvalně známou kauzu se spalováním tisíce tun upravených odpadních kalů z Ostravska.

Čížkovice mají zhruba 1 500 obyvatel a obrovská cementárna tvoří dominantu širokého okolí. Nyní přibude další nepřehlédnutelná stavba na dohled.

Francouzská firma Lafarge Cement se rozhodla ve své cementárně investovat 350 milionů korun a vybudovat nové silo. To bude mít průměr 32 metrů a výšku 65 metrů. Pojmout má 50 000 tun slínku, což je základní surovina pro výrobu cementu. „Stavba nového sila má zamezit venkovnímu skladování slínku a tím eliminovat prašnost a přispět ke zlepšení životního prostředí nejbližšího okolí,“ uvedla tisková mluvčí Lafarge Cement Jarmila Vindušková.

Do konce tohoto roku budou připraveny základy, v prvním pololetí roku 2023 proběhne výstavba sila a dopravníků. „Ve druhém pololetí naváže montáž zbývající technologie a elektroinstalace,“ doplnil Milan Paštěka, generální ředitel společnosti Aliacem, která zakázku na výstavbu sila získala.

Historie výroby cementu jde v Čížkovicích skrze staletí, první malá vápenka tu fungovala už v první polovině 19. století. Výroba byla neustále rozšiřována a po roce 1989 byla cementárna privatizována francouzským cementárenským koncernem Lafarge. „V Čížkovicích mají totiž excelentní cement, takový diamant mezi cementy,“ okomentoval důvod Milan Paštěka.

Co je to slínek

Volně uskladněný slínekZdroj: Deník/Topi PigulaPro výrobu portlandského cementu je potřeba slínek, což jsou hrudky vápence a dalších materiálů, nejčastěji hlinitokřemičitanového jílu. Valouny mají velikost nejčastěji do 2,5 centimetru a jsou vyrobeny slínováním, tedy spékáním bez překročení bodu tavení daného materiálu. Proces se provádí v cementářské peci a vypadá tak, že rozdrcený vápenec se smíchá s dalšími ingrediencemi a zahřívá se na tak vysokou teplotu, při které se jednotlivé frakce spojí spékáním do hrudek.