Libochovice – Děti i dospělí mohou posílat soutěžní snímky až do konce listopadu. Hraje se o ceny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Irena Fabiánová

Podzimní část fotosoutěže Libochovice a okolí s podtitulem Barvy podzimu byla zahájena. Své soutěžní snímky mohou děti, mladí do 17 let včetně a dospělí zasílat až do 30. listopadu na e-mail: fotosoutez@libochovice.cz.

Autoři nejlepších snímků vyhrají hodnotné věcné ceny. Více informací a pravidla naleznete na www.libochovice.cz.