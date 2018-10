Čechy zasáhne v úterý odpoledne silný vítr, na horách může mít sílu vichřice

Ústecký kraj - V úterý 23. října odpoledne bude úřadovat v celé republice silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti ojediněle 90 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů za hodinu.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Nejsilnější poryvy čekají meteorologové v noci, během středy bude vítr pozvolna slábnout. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, která platí pro všechny kraje od úterních 15 do středečních 15 hodin.

"V průběhu úterý bude na našem území zesilovat severozápadní vítr. Očekáváme, že nejsilnější bude v nočních hodinách z úterý na středu a v průběhu středy bude zvolna slábnout," uvedli meteorologové.

Lidé by měli zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty například na zahradě, na stavbách je třeba zabezpečit jeřáby. Na prudké poryvy větru, které mohou výrazně zhoršit ovladatelnost auta, si musejí při jízdě dávat pozor i řidiči. Návštěvníci hor by měli omezit túry, nevydávat se do hřebenových partií a řídit se pokyny Horské služby.