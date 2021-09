Ústecký kraj výstavba zhruba 3,5kilometrového úseku vyšla na více než 435 milionů korun. Podstatnou část, bezmála 315 milionů, získal jako dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. „Na tuto etapu obchvatu Roudnice nad Labem čekala více než čtyřicet let. Očekáváme, že se otevřením nového úseku ve městě podstatně změní dopravní situace. Předpokládáme totiž, že mimo jeho centrum odkloní minimálně třetinu dopravy. Tím se značně uleví nejen občanům žijícím v blízkosti hlavních tahů. Teprve poslední část komunikace s novým přemostěním však opravdu vyřeší situaci zátěže naší památkové zóny i historického mostu,“ uvedl starosta Roudnice František Padělek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.