Byznys s chudými nájemníky se politikům často nevyplácí

Ústecký kraj - Vlastnit dům nemusí být vždy terno. A pokud jste politik, platí to dvojnásob.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

O tom, jak ošemetné je podnikání v oblasti ubytovávání nepřizpůsobivých obyvatel, se stále častěji přesvědčují komunální politici na severu Čech.

Někteří pronajímají lidem jednotlivé byty v domech či panelácích, jiní zase prostory v ubytovnách. Konečný účet se ovšem politikům, kromě vidiny finančních příjmů, mnohdy nevyplácí. Výjimkou nejsou rozvraty politické kariéry, ničení majetku ze strany nájemníků nebo nutnost likvidace hlodavců či parazitů v jednotlivých bytech.

Své by o tom mohl vyprávět zastupitel Severní Terasy a lídr kandidátky ČSSD v tomto ústeckém obvodu pro podzimní komunální volby Marcel Běhounek. Jeho firmy vlastní dva bytové domy ve čtvrtích Střekov a Krásné Březno a tři byty na problémovém sídlišti Mojžíř. On sám je pak vedený jako majitel bytového domu v Gogolově ulici v Trmicích. A právě na ten se snáší vlna kritiky.

„Jsem z toho baráku nešťastný, v životě jsem to neměl kupovat,“ zoufal si Běhounek. Místní si stěžují na nepořádek v okolí domu i hluk. V objektu se pak pravidelně objevují štěnice. „Každé dva měsíce provádím deratizace. Je toho plné celé město, protože postřiky nezabírají,“ tvrdil Běhounek, který prý zvažuje, že by dům prodal. „Nevím ale, jestli je na prodej domu dobrá doba,“ doplnil politik.

Na jeho trmický objekt se zaměřila i radnice. „S nájemníky tohoto domu jsou ve městě dlouhodobé problémy. Před asi pěti lety se v domě propadly stropy. V nejbližší době stavební úřad provede opět místní šetření,“ řekla starostka Trmic Jana Oubrechtová (STAN).

Na zasedání zastupitelstva se objevila informace, že se do Běhounkova domu chystají pracovníci krajské hygienické stanice. Podle ředitelky Lenky Šimůnkové ale stanice žádný podnět na výskyt epidemiologicky závažných členovců či hlodavců v Gogolově ulici neobdržela.

Běhounek se kvůli svým podnikatelským aktivitám zpovídal začátkem minulého týdne i krajskému výkonnému výboru ČSSD. Jeho domovská strana se totiž chtěla ubezpečit, že nepodniká v byznysu s chudobou jako jeho dnes už bývalý stranický kolega Petr Trabalka z Děčína. Toho ČSSD minulý týden vyloučila za to, že pronajímá byty lidem žijícím ze sociálních dávek.

Za byt 1+1 v problémovém domě v Děčíně vybírá nájem 4000 korun za osobu. Pro Trabalkovu nemovitost v Zelené ulici vyhlásil děčínský magistrát už loni opatření obecné povahy, takže nově příchozím lidem se zde nevyplácejí doplatky na bydlení.

„V případě domů Marcela Běhounka je to diametrálně jiný příběh, nemáme důvod ho nijak ostrakizovat. Do objektů investoval, vzal si na ně hypotéky, snaží se v nich vytvořit pro nájemníky dobré podmínky i včetně nájemních smluv,“ řekl krajský předseda ČSSD Miroslav Andrt.

O Běhounkově domu v Trmicích ale Andrt nevěděl. „Na jednání o tom řeč nepadla. Nejsem od toho, abych lustroval majetky svých spolustraníků. Pokud nám však byla informace sdělena neúplně nebo zjistíme, že jde o případ byznysu s chudobou, budeme se tím zabývat,“ dodal.

ROZKOPANÉ DVEŘE

Na Svátek práce se do povědomí dostala i ubytovna v Lovosicích tamního radního Františka Sedláčka (ANO 2011). Ten prostory pronajímal několik měsíců nájemci, který do ní nastěhoval romské rodiny na sociálních dávkách. „Začali jsme to s ním okamžitě řešit, přestal však platit nájem. Třikrát jsme ho písemně upozornili, nereagoval, nezaplatil, takže se smlouva ukončila a lidi si odstěhoval,“ vysvětlil už dříve Sedláček.

Romové mu ubytovnu zdevastovali, rozkopali dveře, poničili okna či zapálili kuchyň. Radní následně prostory uklidil a pronajal je novému nájemci. Ten v ní nyní ubytovává dělníky. Po bývalém nájemci však podle Sedláčka zůstalo manko v řádech statisíců. Podle informací Deníku se ovšem bývalý nájemce hodlá se Sedláčkem domluvit na splátkovém kalendáři a dluh v plné výši uhradit.

Za byznys s chudobou byl v minulosti kritizovaný i bývalý krajský šéf ČSSD a někdejší poslanec Petr Benda z Teplic. „Pronajímám nemovitosti nájemníkům, kteří platí nájem a normálně se chovají. Neprovozuji a nevlastním žádnou ubytovnu a nejsem příjemce žádných příspěvků na bydlení za některého z mých nájemníků,“ vysvětloval v minulosti Benda.