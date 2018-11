Bývalou pěstírnu konopí opravují noví majitelé. Zase má sloužit k bydlení

Velké Žernoseky - Dům ve Velkých Žernosekách, zabavený před deseti lety kšeftaři s marihuanou, má nového majitele.

Bývalá pěstírna konopí ve Velkých ŽernosekáchFoto: ÚZSVM

Konečně. Vybydlený dům v srdci Velkých Žernosek přebudovaný nakrátko na velkou pěstírnu konopí se podařilo prodat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Stavbu odebral soud dnes 55letému Phan Xuan Hongovi. Šéfoval organizované skupině Vietnamců, pro nelegální činnost využívali i další objekty na Litoměřicku. Kauza vzbudila před deseti lety pozdvižení. Ve Velkých Žernosekách o to větší, že pěstírnu měli u hlavní silnice kousek od návsi.

ÚZSVM nabízel podsklepený dvoupodlažní rodinný dům s garáží s nevyužitým půdním prostorem za minimální cenu 165 650 korun. „Do výběrového řízení byly doručeny nabídky dvou zájemců,“ prozradila mluvčí úřadu Adéla Janů s tím, že nejvyšší byla 181 200 korun. V průběhu následné aukce padlo deset příhozů a vítězná částka se nakonec vyšplhala na 219 520 korun.

Objekt koupil Martin Lamoš z Litoměřic s manželkou. „Rekonstruujeme ho, aby se v něm dalo bydlet,“ sdělil redakci. Jako majitel stavby má předkupní právo i na pozemek, který je stále v exekuci a do dražby teprve půjde.

„Nový majitel sem jezdí a dům upravuje,“ potvrdila Ludmila Pafelová, až donedávna velkožernosecká starostka, která bydlí skoro naproti bývalé pěstírně. „Přála bych si, aby ho dal do pořádku,“ řekla s tím, že objektů, které nedělají parádu, je v obci bohužel víc.

Zavřeno a zataženo

Ludmila Pafelová si dodnes pamatuje, co předcházelo tomu, že se dům do rukou zločince dostal. „Jeho předešlá majitelka, která už nežije, se dostala do potíží a musela ho prodat,“ vzpomínala exstarostka. Nový majitel měl podle ní pořád zavřeno, zataženo a nevětral, ale vůbec ji nenapadlo, že tam pěstuje konopí.

Ji a další lidi z obce pak jednou zrána v dubnu 2008 ohromil velký policejní zásah. Bylo to necelé dva roky poté, co se Hong přistěhoval.

Po zlikvidování pěstírny zůstala stavba vybydlená. Dlouho se ji nedařilo prodat i proto, že kvůli formulačním nedostatkům ve výroku soudu stát zločinci odebral pouze objekt, nikoli však pozemky. „I přes pokusy o nápravu však rozsudek nebyl opraven,“ podotkla mluvčí ÚZSVM Janů. O koupi domu a následně jeho demolici v jeden čas podle Pafelové uvažovala i obec.

Případ začal řešit ústecký krajský soud v srpnu 2009. Hong byl obviněn, že s dalšími Vietnamci pěstovali marihuanu v ČR také v Milešově a Horních Řepčicích a prodávali ji v Nizozemí. Honga nakonec pravomocně odsoudil až Vrchní soud v Praze v březnu 2011. Na kolik let, se zatím nepodařilo redakci zjistit. Za trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů mu hrozilo až 15 let vězení.