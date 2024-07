Zájem investorů mohl opadnout kvůli averzi místních baráčníků. Radní jim přislíbili, že s případnými investory budou jednat o podobě bytovky. Úřad přitom dříve projektu, který už má i stavební povolení, požehnal. Je totiž v souladu s územní studií pro tuto rozvojovou část města.

Podobně se investoři chtějí zbavit projektu na přestavbu bývalého hotelu Salva Guarda v centru Litoměřic. „Rekonstruovali jsme jednu část a bytové jednotky pronajali. Co se týče druhé poloviny domu, té historické části, čekáme na kupce,“ uvedl Martin Šafránek ze společnost Praguenest.

Ve velmi pomalém běhu jsou zatím také další projekty bytové výstavby v Litoměřicích. Podle informací Deníku zatím podepsal s aktuálním majitelem děčínský Armex smlouvu o prodeji projektu na přestavbu bývalého železářství Bunek.

Stejný investor měl zájem i o koupi bývalého Kovobelu v Mostecké ulici nedaleko. Tady se ale věci zkomplikovaly, ve hře se podle zdroje redakce objevili ještě další zájemci a nic zatím podepsáno není.

Pro případné zájemce nejspíš padla i nejreálnější možnost, jak se k novému modernímu bytu dostat v už hotovém projektu bytovky v Daliborově ulici. Podle informací Deníku byty v nové Rezidenci Daliborka ani nepůjdou do veřejné nabídky.

Situace je paradoxní vzhledem k cenové mapě bytů v kraji. Ceny v Litoměřicích a okrese „o parník“ přesahují ty v ostatních okresech. Je to 44 223 korun za metr čtvereční, tedy například víc než dvojnásobek v porovnání s cenami na Mostecku.

Developeři by proto měli mít zájem tady stavět, vydělali by nejvíc. Realita je ale jiná. Investoři dnes podle expertů obecně nechtějí jít do rizika, a to možná ještě víc v oblasti, kde jsou ceny realit vyšponovanější než jinde.

Zhodnocení peněz výstavbou a následně prodejem nebo pronájmem není trend. „Každý se bojí, co bude. Nynější společnost není zárukou bezpečí,“ řekl Deníku Pokorný, který se pohybuje na realitním trhu i mezi opravdu velkými investory.

Jiný realitní makléř Deníku přiblížil několik typických developerských projektů v regionu. „Často za nimi stály stavební firmy. Koupily pozemek, řekly si - postavíme dům a rozprodáme ho,“ vylíčil Ondřej Dobrovolný z litoměřických BONO realit.

Podobné záměry, ať už ve fázi přípravy, nebo realizace, se ale neprotnuly se stavem ekonomiky a realitního trhu. Ty vyšokovala covidová pandemie, válka na Ukrajině a obecně už několik let trvající ekonomická krize.

Developeři třeba původně na papíře odhadli náklady na výstavbu bytovky, komplexu nebo rezidence na 20 až 30 milionů korun. Jenže s odhadem zamávaly ceny stavebního materiálu a developeři nakonec byli třeba až na 80 milionech. Aby firma měla vůbec nějaký zisk, musela by adekvátně upravit zamýšlenou prodejní cenu jednotlivých bytových jednotek. Tak by se ale dostala už na ceny srovnatelné s cenami bytů na okraji Prahy. A to za situace, kdy banky prakticky přestaly poskytovat hypotéky. „Investoři sázeli na to, že si lidé zaplatí za kvalitu. Ale oni se nakonec naučili dělat kompromisy. Taková nálada teď prostě ve společnosti není, že by zaplatili tak hodně,“ dodává Dobrovolný.

