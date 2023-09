/VIZUALIZACE/ Na konci příštího roku má být definitivně hotová oprava druhé části bývalého pivovaru v Litoměřicích, kam se bude stěhovat uzenářství Chovaneček. To dnes sídlí ve vlastních prostorech jednak na hranici Novobranské a Klášterní ulice, jednak ve Vavřinecké.

Firma Chovaneček bude končit v budově ve Vavřinecké, může tu vzniknout moderní bytovka | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Na míru objektu bývalého železářství ve Vavřinecké firma ještě před plánovaným odchodem do pivovaru vypracovala projekt na bytový dům zhruba s třiceti byty. Původně ho chtěla stavět sama. Nakonec ale i v souvislosti s očekávanými náklady na rozjezd uzenářství v pivovaru upřednostnila vstup silnějšího hráče. „Momentálně jsme v pokročilém jednání s velmi renomovaným developerem, který má zájem odkoupit budovu i se studií,“ popsal Vlastimil Chovaneček mladší.

Pokud ambiciózní stavba nakonec získá povolení, práce zhruba na 1 500 až 2 000 metrech čtverečních mají podle prozatímních plánů začít na konci roku 2024 a skončit za rok, maximálně za rok a půl po zahájení stavby. Podle studie, kterou má Deník k dispozici, tady má být kromě bytů i několik malých obchodů nebo například kavárna. Na posledním jednání zastupitelé schválili i záměr odprodeje dvora v městském majetku. Na něm má být k bytovce moderní parkoviště zhruba pro třicet aut včetně elektronabíjecích stanic. Chovaneček považuje parkoviště pro projekt za klíčové.

Byty, které mají na lukrativní místě v samém centru Litoměřic vzniknout, budou velmi pravděpodobně určeny spíše pro movitější klientelu. Pravděpodobně budou částečně na prodej, částečně k pronájmu. Záměr je podle Chovanečka v souladu s územním plánem města, má respektovat polohu v městské památkové rezervaci a projektanti ho konzultovali také s městským architektem Janem Mužíkem. Na posledním zastupitelstvu 14. září vyjádřili podporu projektu Filip Hrbek (ODS) a místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Shoda opozice s koalicí není náhodná, bytovou výstavbu měly v posledních volebních programech strany napříč politickým spektrem. Adámek připomněl, že pokud se projekt podaří dotáhnout, pro městskou kasu to bude znamenat příjmy od lidí, kteří budou v nových bytech žít a ve městě utrácet peníze. V tuto chvíli zastupitelé rozhodovali pouze o záměru, ne o samotném odprodeji dvora. Jeho schválení by mělo přijít na řadu na příštím zastupitelstvu. „Věřím, že jako město máme dostatečný prostor podmínit si vybudování toho, co skutečně potřebujeme,“ uvedl místostarosta.

Zastupitel a historik Hrbek připomněl, že lokalita, kde mají byty vzniknout, byla za války stižena bombardováním a diskutovaný objekt je součástí ne příliš vhodné zástavby postavené v 70. letech. „Vytváří pro město zátěž,“ podotkl Hrbek k budově s tím, že nemá do budoucna smysluplné využití, a tak se přímo nabízí její adaptace. Hrbek ocenil proaktivnost a serióznost žadatele, který podnikl řadu konzultací na odboru územního rozvoje.

Jak ale ukázalo hlasování, přinejmenším odprodej dvora plnou podporu nemá: 17 zastupitelů sice záměr podpořilo a prošel, ale 10 se zdrželo – hlavně zástupci Severočechů, SPD a část ANO a Našich Litoměřic.