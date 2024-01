Zatím nejblíž dokončení je bytová rezidence Daliborka u Jiráskových sadů. Už letos má nabídnout 25 bytů s parkováním pod domem i vedle něj a také s komerčním využitím v přízemích prostorách. Investor Gerhard Horejsek byty původně inzeroval k prodeji, nabídka pak z internetu zmizela. Stavba je přesto zjevně ve finále. A jak zjistil Deník, na jaře by měla konečně ožít novými obyvateli. Nabídka bude zveřejněna co nevidět. „Po Novém roce se zveřejní, že byty budou nabídnuty k pronájmu,“ řekl Deníku Horejsek.

Nové moderní bydlení lidé zatím v Litoměřicích těžko shánějí. To by se mohlo změnit, pokud několik investorů dotáhne své plány. Pracovali na nich někdy i řadu uplynulých let, realizace jejich záměrů ale v posledním období zpomalila. Stalo se tak zejména kvůli turbulentnímu růstu inflace a cen stavebních prací i materiálů.

Další byty nabídne v centru města odhadem za jeden až dva roky silný investor, děčínská firma Armex. Byty vzniknou v bývalých sídlech železářství Bunek ve Vavřinecké ulici a Prokobelu v Mostecké. Zatím není jasné, kolik přesně jednotek to bude, ale pravděpodobně nižší desítky. Podle informací redakce je investor nabídne k prodeji. Kromě bytů najdou v zrekonstruovaných objektech místo kavárna nebo restaurace, počítá se i se zřízením nového parkoviště.

Domkáři brojí proti bytovce na Miřejovické stráni. Zatím ji tu ale nikdo nestaví

Nové bydlení bude k dispozici také v prostorách bývalého hotelu Salva Guarda přímo na Mírovém náměstí. Tady má majitel podle zdroje Deníku v plánu pronajmout kolem 30 bytů, dole budou prostory ke komerčnímu využití.

Dvě moderní bytovky s velkou kapacitou jednotek jsou naplánovány v Bójské ulici na Miřejovické stráni. První z projektů má už dva roky schválenou územní studii, majitel ho ale v uplynulých týdnech nabídl k prodeji. V plánech je 66 bytů i podíl komerčních prostor, adekvátní počet parkovacích míst má být pod zemí. „Ještě k tomu není dokončená projektová dokumentace a stavební povolení,“ říká Miroslav Pokorný z Dobré realitky, která pozemek i s projektem nabízí za 40 milionů. Vážný zájemce se makléři zatím neozval. Náklady na výstavbu odhaduje až na čtvrt miliardy, cenu bytů pak na 8-10 milionů.

Top investice roku: Domov pro seniory, porodnice, nádraží, obchoďák a nová ZUŠka

Hned v sousedství v Bójské ulici už před časem namalovala v souladu s územním plánem další bytovku stavební firma Chládek & Tintěra. Podle informací Deníku tu bylo v plánu 78 bytů, pravděpodobně k prodeji. Parkovat se mělo vedle domu. Kousek odsud stejná firma už dříve plánovala stavět ještě tři menší moderní rodinné domy. Zavedená firma už dříve v Litoměřicích postavila bytovky. V současnosti se Chládek & Tintěra k plánované nové výstavbě na Miřejovické stráni veřejně nijak nevyjadřuje.

Podle soukromého odhadu makléře Miroslava Pokorného by nakonec obě dvě bytovky na Miřejovické stráni mohly stát do roku 2030. Další dekádu pak může trvat další rozvoj této lokality do podoby, jak ji do územního plánu nakreslili úředníci ve spolupráci s architektem Janem Mužíkem. A to včetně páteřní komunikace i pro dopravní obsluhu MAD, náměstíčka, které má být centrem nové čtvrti, vzrostlých nově zasazených stromů, ale i rodinných domů na dalších menších stavebních parcelách.

Lovosice rozhodly. Modernizovat se bude cyklostezka, lesopark bude mít osvětlení

Podle Pokorného bude o nové moderní byty zájem. „Do Litoměřic přicházejí noví lidé, město je zajímavé, má svou historii, nabízí dost sportovních aktivit, je tu i dost škol,“ vypočítává taháky Litoměřic zkušený makléř. Podle něj si nové byty v cenové hladině vyšších jednotek milionů bude moct dovolit i část z generace lidí, kteří dnes vyrůstají v litoměřických panelácích. A kteří si najdou slušně placenou práci, třeba v metropoli.

Dalším okruhem zájemců budou podle Pokorného i někteří místní senioři. A to když se budou zbavovat rodinných domů v osobním vlastnictví, které už na ně budou velké. A z tržby si pořídí právě menší moderní byty.

Mohlo by vás zajímat: Hasiči vyprostili zaseknutou loď pod Tyršovým mostem v Litoměřicích

Zdroj: Deník/Karel Pech