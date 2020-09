Během soboty 12. a neděle 13. září totiž v areálu roudnického zámku probíhají Slavnosti burčáku s omezenou kapacitou návštěvníků.

Areál pořadatelé rozdělili do dvou samostatných neprůchozích sektorů. Jedním z nich byla letní scéna v areálu zámku se vstupem hlavní zámeckou branou z Očkovy ulice a druhý u Vinného pavilonu před vstupem do hradu.

V připraveném programu si každá věková kategorie našla to své. Zatímco děti potěšily jízdy na koních, pohádky nebo rytířské souboje, dospělí si mohli například užít vystoupení kapel The Rockset - World Roxette Tribute Band, New Age Of Smokie, The Bugles - The Beatles revival, Vynález zkázy nebo ochutnat letošní burčák či dobrá vína.

Program Slavností burčáku pokračuje také v neděli, kdy se na pódiu vystřídají kapely Big Band OffBeat Orchestra, Madia a Radical Patrika Foxe a Rosťa Pechoušek „Elvis“ s kapelou.