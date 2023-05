„Byla to ruina na spadnutí, teď už to začíná vypadat jako domek na kresbě,“ řekl jeden z místních, který aktuální stav synagogy porovnával s historickým nákresem před opravovanou budovou. „Přesně tak má vypadat, včetně bočního schodiště, které zatím chybí, ale i to postavíme,“ vysvětloval ukrajinský dělník, původní profesí štukatér, který i v pozdějším odpoledni pracoval na opravě. Zrovna s kolegou natřeli část nově položené interiérové podlahy prostředkem zabraňujícím vsakování vlhkosti a pustili se do stavby cihlové zídky v zadním traktu synagogy. Uvnitř z podlahy trčí svazky elektrických drátů, které podle něj mají v budoucnu sloužit k vyhřívání lavic.