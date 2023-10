VIDEO: Ta září. Synagogu v Budyni vzkřísili skoro z popela, jen podle pár fotek

V Budyni finišují s rozsáhlou rekonstrukcí tamní synagogy. „Stavebně by měla být opravena do konce letošního roku,“ popsal starosta Petr Kindl s tím, že následně do zachráněného svatostánku ještě umístí stálou expozici o životě Židů v Budyni před druhou světovou válkou.

S rekonstrukcí synagogy pokročili v Budyni | Video: Deník/Jaroslav Balvín