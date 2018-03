Bude Zlatý Ámos z Litoměřic? Mezi šesticí finalistů je i učitelka z okresu

Litoměřice - Helena Lísková ze ZŠ Ladova je ve finále soutěže o nejlepšího učitele. Dát hlas jí můžete do 23. března.

Helena Lísková ze ZŠ Ladova je ve finále soutěže o nejlepšího učitele.Foto: printscreen

Už čtvrt století běží každoročně anketa Zlatý Ámos, soutěž o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Titul si letos odnese jeden ze šesti finalistů a může jím být i Helena Lísková z litoměřické „Ladovky“, která se do finále probojovala z téměř sedmi desítek nominovaných učitelů z celé země.

Nápad vznikl v hlavě žáků a jejich rodičů. „Učím žáky 3. A na Základní škole Ladova v Litoměřicích, kteří mě přihlásili. Mockrát jim děkuju za krásné zážitky, které mi v anketě připravili,“ usmívá se Helena Lísková, které třeťáci přezdívají „Lískule“.

Celá Základní škola v Ladově ulici si úspěchu své zaměstnankyně velmi váží. „Je to naše hvězda. Paní učitelka už na škole působí řadu let a je to jedna z nejlepších učitelek na národce, kterou máme. Velice si jí vážíme,“ říká pyšně ředitel školy Václav Červín. „Když se rozkřikne, že povede první třídu, tak máme vždy velký nátřesk žáků. Obecně si myslím, že máme kvalitní učitele a první stupeň je taková naše výkladní skříň,“ pokračuje Červín.

Do finále soutěže se Lísková dostala skrz základní kola, ve kterých jí pomohlo například motivační video od dětí a rodičů, kde účastnici soutěže charakterizovali. Sama pak připravila písničku o škole a dětech a prošla řízeným rozhovorem, ve kterém svými bezprostředními reakcemi porotu ohromila.

V soutěži má učitelka velkou podporu. „Paní učitelka Helena je skvělá. Spolu se svými žáky se neuvěřitelně probojovala přes regionální kolo a semifinále až do finále této soutěže,“ říká Adriana, maminka jednoho z žáků.

Helenu Lískovou může podpořit i veřejnost na webu televizní stanice Déčko, která bude jubilejní ročník soutěže vysílat. Na stránkách decko.ceskatelevize.cz/zlaty-amos-2018 probíhá hlasování v přidružené soutěži, kdy výherce obdrží titul Ámos Sympaťák. Podpořit svého favorita je možné do 23. března, kdy proběhne veřejné finále od 14 hodin v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Oficiální korunovace Zlatého Ámose proběhne na slavnostním galavečeru o den později.

„Paní učitelku pojedeme jedním nebo dvěma autobusy podpořit do Prahy. Zúčastní se nejen její třída, ale i žáci z druhého stupně, které také měla dříve na starosti,“ dodává ředitel školy Václav Červín.

Do finále se probojoval ještě jeden pedagog z Ústeckého kraje. Tím je učitel ze Základní školy T. G. Masaryka a Gymnázia v České Kamenici David Turek.

„Na trubku fouká jako Louis Armstrong, bicí zvládá stejně dobře jako Phil Collins a při hře na klávesy je nepřekonatelný jako Mozart,“ napsal jeden z žáků o učiteli, který na závěrečném galavečeru plánuje s žáky předvést bubenickou show. Stejně jako v minulých ročnících i letos mezi navrženými jmény převažují ta ženská. Mezi 66 nominovanými je 47 učitelek.