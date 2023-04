V druhé polovině května se uskuteční v celém Česku armádní cvičení zkoušející připravenost na mobilizaci a odvody. Na dopis Krajského úřadu Ústeckého kraje žádající lékaře o spolupráci upozornil na sociálních sítích předseda strany PRO Jindřich Rajchl s tím, že se jedná o naplňování „jejich plánu“. Naznačuje tak souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, případně se zvolením Petra Pavla prezidentem. Podle armády ale nejde o nic neobvyklého, podobná cvičení se konají každý rok už od roku 2015. Jediným rozdílem oproti předchozím letům je to, že se konají ve všech krajích v jeden den, dříve je armáda pořádala postupně v jednotlivých regionech.

Organizátor protestních protivládních demonstrací a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Dovolujeme si vás informovat o skutečnosti, že na den 18. 5. 2023 je plánováno provedení mobilizačního cvičení k ověření připravenosti a proveditelnosti odvodního řízení, kde se rozhoduje o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu,“ začíná dopis vedoucího krajského odboru zdravotnictví Petra Severy adresovaný České lékařské komoře, Sdružení praktických lékařů a Sdružení ambulantních specialistů. Poprosil o součinnost a vyslání alespoň dvou lékařů. Při cvičení, které se uskuteční v Děčíně, si mají lékaři společně s vojáky vyzkoušet odvody v reálném prostředí. Velká část lékařů je totiž natolik mladá, že nikdy u odvodů neasistovala.

Dopis zveřejnil na sociálních sítích předseda protivládní strany PRO Jindřich Rajchl, který tím vyvolal velmi bouřlivou reakci svých příznivců. „Jinými slovy lékaři a sestry se budou školit v tom, jak odvádět civilisty v případě vyhlášení mobilizace. Kdo chce, může si jistě myslet, že je to jen takový test připravenosti. Já osobně se ale domnívám, že je to další krok v jejich plánu,“ napsal k dopisu na Facebooku Rajchl. Ten jen několik hodin po zveřejnění zavítal do Děčína, kam dorazil ve svém Porsche burcovat do tamní hospody lidi proti bídě, která podle jeho slov svírá Česko.

Vypadněte! Ženu s dětmi vyhodili z Rajchlovy akce v důchoďáku, ředitel přihlížel

Pravost dopisu potvrdil Deníku nejen krajský úřad, ale také předseda krajského Sdružení praktických lékařů Roman Houska. Na cvičení, které má být spíše školením, by podle Housky měli vyrazit dva praktičtí lékaři přímo z Děčína, kteří své zkušenosti následně předají dalším kolegům praktikům. Houska, podobně jako předseda České lékařské komory Milan Kubek, o podobném cvičení doposud neslyšel. „Za posledních mnoho a mnoho let jsem něco takového nezažil, nikdo po nás nechtěl, abychom se na podobné školení šli podívat. Za dvacet let, kdy ordinuji, jsem žádnou podobnou pozvánku nedostal,“ řekl Roman Houska.

Zdroj: DeníkPodle vedoucího oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády České republiky Iva Zelinky se taková cvičení konají pravidelně od roku 2015. „Armáda je placená za to, aby byla připravena na nejrůznější situace. Velitelství teritoria, které cvičení organizuje, je placené za to, aby mělo přehled o území a jeho zdrojích. Kdyby necvičili, byl bych jako daňový poplatník naštvaný. Je to jejich práce,“ vysvětlil Zelinka.

Už v minulých letech byly do cvičení zapojené také samosprávy. „Jediný rozdíl mezi minulým a letošním ročníkem je ten, že letos provádíme cvičení ve všech krajích současně. Ani loni cvičení nevzbudilo pozornost, i když byla bezpečnostní situace taková, jaká byla,“ řekl Zelinka.

Ministerstvo zruší třetinu finančních úřadů. Od července skončí 77 poboček

Zdůraznil, že armáda lékaře nepovolává, vše je na místním koordinátorovi. Ten rozhodne o počtu zapojených lékařů, o tom, zda požádá například lékařskou komoru nebo sdružení praktiků. Tak, jak se letos stalo v Ústeckém kraji.

Dohromady se v celém Česku do cvičení zapojí nižší desítky lékařů. „Typicky je to tak, že koordinátor osloví lékaře, kteří jsou například v zálohách nebo jsou s nimi dobré zkušenosti. Není potřeba oslovovat lékařskou komoru. Samozřejmě, pokud se k takovému kroku koordinátor rozhodne, může. V minulých letech byli zapojeni praktičtí lékaři například v Moravskoslezském kraji,“ doplnil Zelinka.

Prezident lékařské komory Kubek ve středu uvedl, že komora vyzve lékaře, aby cvičení bojkotovali. Důvodem má být to, že s ČLK generální štáb o cvičení nemluvil.