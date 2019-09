Barokní zámeček v Brňanech, který byl původně v soukromých rukou, nedávno vydražila v soudní dražbě obec.

Zámeček v Brňanech. | Foto: Sovička169, Wikipedia

Brňanští zastupitelé uvažují, že by mohl po rekonstrukci sloužit k sociálním účelům. Nebylo by to nic nového pod sluncem. Koncem minulého století v něm totiž pobývali chovanci tehdejšího Okresního ústavu sociálních služeb.