Naplánovaný je úklid okolí, prořez stromků a keřů ve směru na Habřinu a dotřídění dovezených trámů u skladiště. Zajištěno je i malé občerstvení a přespání v budově spolku. V sobotu odpoledne navíc proběhne zkouška nových lamp, které v uplynulých dnech přibyly u přístupové cesty.

Brigádu pořádá spolek Zubrnická muzeální železnice, jež má někdejší trať z Velkého Března do Úštěka v majetku. Kromě toho, že členové spolku pracují na prodloužení stávající tratě ze Zubrnic do Lovečkovic, obnovují právě i horní nádraží v Úštěku, kde by v budoucnu mělo vzniknout například malé železniční muzeum.