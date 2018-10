Braňte své srdce před zabijákem jménem infarkt. Ohroženi jsou hlavně cukrovkáři

Zdravotnictví - Porodní asistentky pro intenzivní péči porodní 20 660 Kč

Porodní asistentky pro intenzivní péči porodní asistent/asistentka na gynekologicko porodnické oddělení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20660 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme do pracovního poměru porodní asistentku/ asistenta na gynekologicko porodnické oddělení., Požadujeme: Příslušné vzdělání dle § 6 Zák. 96/2004 Sb. Specializovaná způsobilost v intenzivní, či perioperační péči vítána. , Nabízíme: nástup možný ihned. Možnost dalšího profesního růstu, uzavření kvalifikační dohody a z ní vyplývající podpora při studiu na VŠ zdravotnického zaměření. Odměňování dle příslušných právních předpisů pro nelékařské zdravotnické pracovníky a dle dosaženého stupně vzdělání. Zohledněna je též specializovaná způsobilost., Zaměstnanecké benefity: , 5 týdnů dovolené na zotavenou, 5 dnů pracovního volna s náhradou mzdy jako podporu celoživotního vzdělávání, 3 dny pracovního volna s náhradou mzdy, příspěvek na stravování, výhodný mobilní tarif T-Mobile a další zaměstnanecké benefity. Náborový příspěvek až do výše 50 000,- Kč., V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte či navštivte naši nemocnici, bližší informace poskytneme při osobním jednání., Kontakty: , - sekretariát nemocnice - 416723375, info@nemocnice-lt.cz,, - manažer pro nelékařské zdravotnické obory Mgr. Lenka Kalábová, Ph.,LL.M. - 416723703,, l.kalabova@nemocnice-lt.cz, - vrchní porodní asistentka Ing. Bc. Simona Filipová - 416723761, s.filipova@nemocnice-lt.cz., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem (l.kalabova@nemocnice-lt.cz, info@nemocnice-lt.cz, s.filipova@nemocnice-lt.cz) nebo telefonicky pondělí až pátek 7.00 až 15.00 hod.. Pracoviště: Nemocnice litoměřice, a.s., Žitenická, č.p. 2084, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Dagmar Malejovská, +420 416 723 383.