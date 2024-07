Temné bouřkové mraky dorazily například do Brňan na Litoměřicku zhruba v 17.30 hodin. „Za 35 minut tu napršelo 40 milimetrů,“ komentoval přívalový déšť Zdeněk Brynda a přiložil i snímek měřicího zařízení.

Hasiči od zhruba této doby řeší jeden problém za druhým. Nejprve šlo o odstraňování stromů padlých na cesty - v Čížkovicích, Terezíně, v Žitenické v Litoměřicích nebo v ulici S. K. Neumanna v Lovosicích či Českých Kopistech. Po vydatném dešti se nezastaví ani čerpadla. Voda zaplavila části ulic Dlouhá a Osvoboditelů v Lovosicích, Tolstého, Turganěvova, Liškova a Kapucínské náměstí v Litoměřicích, také v Chotiněvsi, Liběšicích a na mnoha dalších místech.

close info Zdroj: Deník/Karel Pech zoom_in

Večer byl kvůli počasí zastaven provoz na železniční trati mezi Štětím a Litoměřicemi horním nádražím. Správa železnic odhaduje, že by se situace mohla vrátit do normálu do 21.30 hodin.

Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami platí až do sobotní 2. hodiny ranní. Vyloučen není výskyt krup a v důsledku prudkých dešťů ani přívalových povodní.

Mohlo by vás zajímat: Bouře s krupobitím na Roudnicku, neděle 19. května