Pořádné pozdvižení vyvolala bouře, která v neděli 19. května zasáhla Podřipsko. A právem. U Řípu se objevila supercela, některá místa doslova zasypaly kroupy.

Bouře s krupobitím na Roudnicku, neděle 19. května | Video: Deník/Zdeněk Plachý

Krátce poté, co jsme o událostech informovali, začali i naši čtenáři přidávat svá videa a fotografie z řádění živlů. Podívejte se do galerie na situaci například v Bechlíně.

„Je to hrozný, rajčata, okurky vše zničené,“ napsala na facebookovém profilu Litoměřického deníku například Eva Macková. „Co nespálil mráz, tak zničí kroupy, hrůza,“ přitakala Eva Kormundova.

Lidé řešili také tornádo na Ústecku. A nejen tam. „U nás v Teplicích se začalo tvořit menší tornádo. Bohužel nestihl jsem to natočit, ale vidět to na vlastní oči bylo super. Nejlepší bylo jak to rotovalo zpátky když to mizelo…,“ podělil se o zážitek Lukáš Mráz.

Podle meteorologů může Česká republika čekat další bouřky i v pondělí 20. května. Na severozápadě Čech by však měla být situace klidnější.