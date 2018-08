Bouráme víc, pokuty jsou častější

Výroba - Výroba Obsluha strojů 21 100 Kč

Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu operátor expedice. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21100 kč, mzda max. 22200 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Požadujeme:, ˘ Výuční list (SOU), maturitní zkouška výhodou, ideálně v oboru skladování, logistika , ˘ Manuální zručnost, ˘ Pracovitost, ˘ Odpovědnost, ˘ Dobrý zdravotní stav, ˘ Výhodou řidič VZV, jeřábník (možnost doplnit kvalifikaci v Lovochemii), ˘ Řidičský průkaz sk. C a profesní průkaz výhodou, ˘ Ochota pracovat ve směnném provozu (12-ti hod. směny), Náplň práce: , ˘ Obsluha technologických linek, ˘ Manipulace s baleným zbožím, ˘ Vykládka vagónů , ˘ Kontrolní činnost, ˘ Úklidové práce v rámci technologie, , ZAMĚSTANCŮM POSKYTUJEME:, , Finanční hodnocení a benefity Ostatní benefity, Motivující finanční ohodnocení 5 týdnů dovolené, 13. mzda Bezúročné půjčky pro zaměstnance, Odměny akcionáře Program Sport - volné vstupy do sport. zařízení, Stabilizační příspěvek Firemní akce pro zaměstnance, Příspěvek na dojíždění Slevové prodejní akce, Příspěvek na penzijní / životní pojištění Prodej občerstvení v chemickém areálu, Příspěvky na stravování Zázemí skupiny Agrofert, Příspěvek na zotavenou Pomoc zaměstnancům v nouzi, Příspěvek do firemní cafeterie Zvýhodněné tarify mobilního volání, , Další informace naleznete na www.lovochemie.cz. Své životopisy zasílejte na libuse.tomanova@lovochemie.cz, tel. 702007942, 416 562 220, , Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů a s jejich využitím pro účely hodnocení v rámci výběrového řízení v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro Českou republiku, o ochraně osobních údajů. , Telefonický kontakt denně od 8.00-14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.