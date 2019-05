Ústecký kraj /FOTO/ - Úředníci Evropské komise mapovali krajinu poznamenanou těžbou.

Už 70 let se Stanislav Štýs z Mostecka zabývá rekultivacemi, tedy obnovou krajiny po těžbě uhlí. Momentálně 88letý lesní inženýr a odborník na životní prostředí se ve čtvrtek 16. května zúčastnil setkání s delegací Evropské komise (EK), která kvůli uhelné problematice přijela do Ústeckého kraje. Úředníci EK si prohlédli uhelnou elektrárnu v Prunéřově, lom ČSA na Mostecku nebo třeba jezero Most.