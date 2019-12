Pět mladých kickboxerů z SK Kickbox Lovosice/Bohušovice nad Ohří, kteří na podzim přivezli několik zlatých medailí ze šampionátu v rakouském Bregenzu, ocenila krátce před Vánoci i bohušovická radnice. Z rukou starostky Kamily Čvančarové si převzali poukázky na nákup sportovního vybavení.

„Poukázky v celkové hodnotě 20 tisíc korun jsou takovou satisfakcí od města, malý dárek na konec roku. Jsme moc pyšní, že máme ve městě mistry světa,“ pochválila mladé sportovce starostka.

Konkurence na šampionátu kategorie WKU (World kickboxing and karate union) byla obrovská. Bojovalo tam přes jedenáct stovek závodníků ze 39 zemí světa. Pětici mladých kickboxerů společně s trenérem Vítem Masopustem z Bohušovic a okolí pak v českém týmu doplnili ještě další závodníci z ostatních krajů republiky. Nejúspěšnější byli ale kickboxeři z Litoměřicka.

Zlatou medaili a s ní i titul mistra světa si ve své kategorii domů přivezl třináctiletý Jan Krpeš z Bohušovic, který s tímto sportem začal před třemi lety. „Nejtěžší soupeř na šampionátu byl pro mě bojovník z Walesu,“ prozradil Krpeš. Šestnáctiletého Ela Jafara z Litoměřic zase nejvíce potrápil soupeř z Německa.

Desetiletý Jakub Řehák z Bohušovic byl na mistrovství světa poprvé. I když tam vyhrál dva zápasy, na konečné vítězství to nakonec nestačilo. „Nejtěžší protivník byl pro mě Maďar, prohrál jsem s ním,“ poznamenal.

Na šampionátu, kde česká výprava strávila dohromady šest dní, zabodoval také Vítězslav Svoboda. Z Rakouska si přivezl rovnou dvě zlaté medaile z disciplín lightcontact a kicklight. „Původně jsem chtěl dělat box, ale kickbox mě chytil více, je zábavnější,“ přiznal Vítězslav, který studuje strojařinu v Ústí nad Labem a volné chvíle věnuje tréninkům. Stejně tak jako Lenka Masopustová, jež v Rakousku obhájila titul a domů si vezla rovněž zlato.

„Někdo si může myslet, že je to pro dívku tvrdý sport, ale mně to tak nepřipadá. Dělala jsem kickbox odmalička, pak jsem tancovala, ale znovu jsem se vrátila ke kickboxu,“ popsala Lenka, jejíž otec Vít Masopust je zároveň jejím trenérem.

„Je to trochu těžké, když vidím, že by měla trénovat, ale dělá něco jiného, tak ji popoháním. Rozhodně to nemá snadnější než ostatní, naopak to má tvrdší. Ale oddělit roli táta – trenér je těžké, ani to nejde. Její úspěchy i neúspěchy prožívám mnohem víc,“ přiznal Vít Masopust.

Nejbližší zápas, který Lenku Masopustovou a Vítka Svobodu čeká, je na konci února Irish Open. Ten se řadí mezi největší turnaje na světě.