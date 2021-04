Na radnici, kde je také učebna výpočetní techniky, chodí i žáci z dalších tříd. Kromě toho se tu nachází i jedno z oddělení školní družiny a za normální situace se tu konají i odpolední kroužky. I když úřad a školu dělí přes Husovo náměstí asi jen 50 metrů, v případě kratších přestávek jsou přesuny komplikovanější.

Tato praxe by se však zanedlouho měla stát minulostí. Vedení města má už hotový projekt na přístavbu školy, která by problémy nadobro vyřešila.

Starostka Bohušovic Kamila Čvančarová přiblížila, že stavba vyjde asi na 30 milionů korun. „Na ministerstvo financí jsme už zaslali žádost o dotaci. Pokud to dobře dopadne a podporu ve výši 90 procent získáme, bude podíl města činit přibližně 3 až 4 miliony,“ upřesnila starostka s tím, že výsledek žádosti se město dozví během června. V případě úspěchu by stavba mohla začít už na přelomu léta.

Projekt počítá s tím, že v přízemí přístavby budou šatny, v prvním patře vznikne zázemí pro školní družinu a ve druhém pak tři učebny, z nichž jedna bude počítačová. „Součástí projektu je také výtah, škola se tak stane bezbariérovou. Původně jsme počítali i s tím, že přístavba bude mít takzvanou zelenou střechu, jež by byla pokryta vegetací. Náklady ale byly příliš vysoké, a proto jsme od této myšlenky ustoupili,“ poznamenala Kamila Čvančarová.



Stávající budova družiny, vzdálená asi 70 metrů od školy, po přestěhování do nového opuštěná nezůstane. V domě se zahradou budou mít školáci zázemí pro kroužky a mimoškolní činnost.

Plány města na prostorové rozšíření školy vítá také ředitelka Lenka Matoušovská. „Za přístavbu jsme bojovali řadu let. Jak pro děti, tak i pro učitele to bude určitě velká výhoda. I nyní v době rotační výuky je jedna třída na úřadě a dvě třídy v hlavní budově,“ popsala ředitelka bohušovické školy.



Nové stavbě budou muset ustoupit tři stávající vzrostlé stromy. Jiné ale v Bohušovicích brzy přibudou. „Získali jsme dotaci od společnosti ČEZ na výsadbu aleje. Plánujeme ji vysadit ve směru do lokality Kamenka. Už máme vybrané vzrostlé jeřabiny a rádi bychom do výsadby zapojili také děti z naší školy,“ doplnila starostka.