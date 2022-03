„Naše vánoční zpívání lidi nadchlo a líbilo se to i nám. Říkali jsme si, co bychom mohli zkusit dál. A protože se pomalu blížily Velikonoce, napadlo nás zkusit právě „Ježíše“,“ vrací se o pár let nazpět Michal Dudek ze souboru Z plna Hrdel, jehož název hravě odkazuje na domácí příslušnost zakládajících členů.

„Říkal jsem si, zda to není příliš velké sousto. Přeci jen je to, alespoň za mě, muzikál muzikálů. A laťka české verze, která je ceněná i v zahraničí, je nastavená velmi vysoko. Ale šli jsme do toho, i když ze začátku to bylo poměrně krušné,“ popisuje Dudek s tím, že téměř každý ze současných členů souboru figuruje i v jiných hudebních uskupeních. Sám vystupuje s revivalovou kapelou Kontraband, která hraje skladby například od kapely Kabát.

Jako muzikanti bez herecké průpravy zvolili právě koncertní verzi slavného muzikálu. Nazkoušet ji jim zabralo asi tři měsíce. Poprvé se s ní na veřejnosti představili na Zelený čtvrtek před Velikonocemi 2019 v sále radnice v Bohušovicích nad Ohří. Naplněný sál a pozitivní zpětná vazba od posluchačů je tam jen o pouhé čtyři dny později přivedly znovu. Řada lidí navíc představení nestihla a přála si ho vidět. „Byli jsme velmi mile překvapení, že to mělo takový úspěch,“ poznamenává Dudek.

Přístavba bohušovické školy začala. Žákům i učitelům odpadne přebíhání

V současné době má soubor dohromady deset členů a členek. Zpravidla se schází jednou týdně v neděli u kávy a koláče, aby si společně popovídali a také zazpívali. Před plánovaným vystoupením pak trénují a pilují „Ježíše“ intenzivněji.

Kromě bohušovického publika si vystoupení souboru Z plna Hrdel mohli užít také návštěvníci loňské Divadelní benefice, kdy s rockovým muzikálem vystoupili jak v litoměřickém divadle Karla Hynka Máchy, tak i v ústeckém Hraničáři. Po skoro dvouleté covidové pauze, kdy se spousta koncertů nemohla konat, to byla pro soubor příjemná vzpruha.

Zdroj: DeníkNejbližší akcí, kde si lidé budou moci známé písně z muzikálu Jesus Christ Superstar v podání zpěváků z Hrdel poslechnout, bude benefiční koncert, který se chystá na čtvrtek 14. dubna v Bohušovicích přímo na náměstí. „Akce začne už v 16 hodin. A kromě „Ježíše“, kterým koncert od 21 hodin vyvrcholí, představíme i naše další muzikantské projekty,“ nastiňuje program Dudek.

Veškerý výtěžek z benefice poputuje na účet litoměřického Nadačního fondu BigMat, který už dlouhodobě pomáhá handicapovaným nebo jinak znevýhodněným lidem. Fond v současné době směřuje svou pomoc také na válkou zasaženou Ukrajinu.