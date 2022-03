Jak přiblížila starostka města Kamila Čvančarová, kromě učeben je na radnici i zázemí pro děti, které dochází na odpolední zájmové kroužky. „Nová přístavba pojme jak odloučené třídy, tak i družinu, která nyní sídlí v další budově. Vznikne tu i výtah, takže škola bude bezbariérová,“ říká starostka tím, že prostory, které se díky tomu uvolní na městském úřadě, budou využívat jeho pracovníci k jednáním s občany. Do stávající školní družiny se pak přestěhují zájmové kroužky.

„Výhledově počítáme s tím, že v přízemí původní družiny vybudujeme školní jídelnu, kam by se dováželo jídlo z mateřské školy, do které v současné době školáci chodí na obědy. Díky tomu se místo uvolní i v mateřince, kde bude možné navýšit kapacitu,“ nastínila Čvančarová.

Přístavba vyjde město přibližně na 32 milionů korun. Nyní čeká, zda na projekt získá dotaci. V případě, že nebude v žádosti úspěšné, to dokončení stavby neohrozí, neboť ji může financovat z úvěru, který si pro tyto účely sjednalo. Podle starostky by přístavba měla být kompletně dokončená příští rok na jaře, nejpozději během léta.

Úprava hasičské zbrojnice a oprava ubytovny

Mezi další investice patří úprava hasičárny sboru dobrovolných hasičů. Ta se dočká zvýšení a rozšíření vrat, aby se do garáží vešla nová technika, kterou hasiči nedávno získali.

Zdroj: Deník„Rekonstrukcí prochází především přízemí zbrojnice. Nově tam budou šatny a sprchy, které se nyní nacházejí v patře, kde mají hasiči společenskou místnost a jejichž umístnění není příliš praktické,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Martin Kratochvíl.

Třetí právě probíhající akcí je oprava bývalé ubytovny v Brozanské ulici. Do ní se město pustilo teprve před čtrnácti dny v návaznosti na vypuknutí konfliktu na Ukrajině, ze které do Česka utíkají tisíce lidí. Podle původních plánů měly v ubytovně do budoucna vzniknout sociální byty pro potřeby města.

„Byla to neplánovaná investice, ale naše město není tak malé, aby nemohlo alespoň nějaké ubytování lidem z Ukrajiny poskytnout. Zázemí by tu mohlo naleznout asi patnáct lidí,“ uvedl Kratochvíl s tím, že jiné prostory pro uprchlíky město k dispozici nemá.

V domku, který je součástí zástavby, se nachází pět pokojů, většina z nich je dvoulůžková, jeden je až pro pět lidí. Sociální zařízení i kuchyň je v něm společná. Po nezbytných opravách, které zahrnuly například nové rozvody a topení, město nakoupilo základní vybavení v podobě postelí, nábytku a domácích spotřebičů a vybavení domácnosti. Kromě stavebních firem se na úpravě prostor podíleli i brigádníci z řad městské údržby, členů místního Sokola i několik dobrovolných hasičů.

„Zatím nevíme, v jakém věkovém rozsahu budou lidé, kteří k nám případně přijdou. Jednali jsme však s ředitelkou základní a mateřské školy, zda by mohla přijmout ukrajinské děti. Do základní školy by jich mohlo nastoupit až jedenáct a do mateřské školy až šest,“ doplnila starostka.