Blíží se provizorní dokončení rekonstrukce Krabčické ulice

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Operátor strojů a 23 000 Kč

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací operátor výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zkušenosti dokážeme ocenit a šikovnému absolventovi ukážeme, jak na to., Co bude Vaší prací:, - obsluha technologie daných provozů, - pochůzková a kontrolní činnost, odebírání vzorků, - manipulace se vstupními materiály (řepkové semínko) a hotovými výrobky (olej, glycerin), - úklidové práce v rámci udržování čistoty technologie svěřeného úseku, - nepřetržitý provoz: 12h směny (ranní/noční, krátký-dlouhý týden), , Proto byste měl/a mít:, - středoškolské vzděláním nebo vyučení ideálně technického či chemického zaměření, - pozice je však vhodná i pro absolventy, které naši zkušení zaměstnanci zaškolí, - dobrý zdravotní stav, - základní znalost práce na počítači - máme automatizované provozy, - zkušenost z výrobního provozu pro Vás bude výhodou, , Proč se Vám u nás bude líbit: , - jsme stabilní a prosperující český zaměstnavatel, - práce je u nás zajímavá a různorodá, - pokud budete šikovný/á můžete počítat s kariérním postupem i vyšší mzdou, - o své zaměstnance pečujeme a nabízíme jim řadu výhod:více dovolené, příspěvek na dojíždění, chutné stravování za pár kaček přímo ve firmě, firemní cafetérii, příspěvek na penzijní připojištění, výhodné volání a internet, zdarma vstupy do sportovních a kulturních zařízení, spoustu firemních akcí pro zaměstnance i jejich rodiny a štědrý příspěvek po prvním roce pracovního poměru, , Smlouva je na dobu určitou na 1 rok, a když se Vám u nás bude líbit a my budeme spokojeni, s radostí ji prodloužíme na dobu neurčitou , , Informace: V. Sedláková, 416 564 911, vendula.sedlakova@preol.cz. Na e-mail zašlete životopis.. Pracoviště: Preol, a.s., Terezínská, č.p. 1214, 410 02 Lovosice 2. Informace: Vendula Sedláková, +420 416 564 911.