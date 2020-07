Proč kupovat nové věci, když staré mohou ještě posloužit? Pošlete je dál a vyměňte za jiné.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Na druhý Litoměřický blešák, který se uskuteční v sobotu 18. července od 8 do 12 hodin na Kostelním náměstí v Litoměřicích, můžete přijít nabídnout své staré oblečení, které doma nepotřebujete, nebo se jen podívat na to, zda by se vám nějaký starší kus oblečení nemohl hodit. Prodat, koupit i měnit můžete trička, topy, mikiny, svetry, bundy, kalhoty, sukně, šortky, čepice, šály a další kousky. Blešák proběhne i 22. srpna a 12. září.