Blešáky frčí. Litoměřice je znají 7 let

Litoměřice - Sezóna bleších trhů pokračuje tuto sobotu. Najdete na nich i lokální produkty.

Bleší trh. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Soňa Ličková

Provětrat skříně a půdy a zároveň výhodně pořídit oblečení, knížky i raritní kousky. To můžete už dnes na litoměřickém „blešáku“, který vstupuje do sedmé sezóny. Stolky i deky s oblečením, hračkami nebo čerstvými dobrotami si nadšenci rozloží v sobotu na Kostelním náměstí od 8 do 12 hodin.



Chcete se připojit? Stačí si přinést stoleček a židli nebo jen deku a vybrat si místo. Organizátoři žádný poplatek nevybírají. Ostatně o tržbu tu nikomu nejde. „Bleší trhy jsou příležitostí k setkání,“ říká jedna z pořadatelek Renata Vášová. „U dobrého kafe a nad zákuskem si prodejci, organizátoři i příchozí můžou poklábosit třeba o tom, jaké další akce se ve městě konají,“ míní.



S nápadem pořádat v Litoměřicích bleší trhy přišla před sedmi lety výtvarnice Barbora Beranová. „Odmalička jezdím do Itálie a byla jsem nadšena kulturou tamních blešáků. Chtěla jsem jejich tradici zavést i ve svém rodném městě,“ vysvětluje. „Šlo mi o to, aby se aspoň o jednom sobotním dopoledni v měsíci sešli lidi, popovídali si, dali si koláč, případně si něco koupili nebo prodali,“ tvrdí.

Letos bleší trhy nabídnou i kreativní prostor, kde se bude malovat, sázet semínka nebo muzicírovat. Červnový program obohatí tvoření s akademickou malířkou Marianou Alasseur, která vede výtvarné kurzy pro děti nad čajovnou Hóra. Na dnešek si pro ně přichystala vyrábění ptáčků z papíru. „Těm starším postavím stojan s balicím papírem. Uhlem si budou moct zkusit nakreslit třeba kostel,“ zve malířka.



Mezi nabízeným sortimentem čekejte také lokální produkty. Kvasové koblihy, bochánky, bábovku i bramborové placky bude nabízet mladá dvojice z domácí pekárny Středohoř. Manžele Doubravovy můžete znát z jarmarků v parku Václava Havla nebo farmářských trhů. Na litoměřickém „blešáku“ ještě nebyli, o to víc se na něj těší. „Jsem zvědavá na komunitní atmosféru. Slyšeli jsme, že jde o akci s nábojem,“ říká Denisa Doubravová.

Bleší trhy by měly přispět k dalšímu víkendovému oživení centra. „Chceme dát nový život věcem, ale také propojit obyvatele města,“ dodává Vášová.

Blešáky se budou konat vždy jednou měsíčně až do října. Po tom dnešním proběhnou další 14. července, 11. srpna, 8. září a svou sedmou sezonu završí 6. října.



Lidé akci vítají zvlášť po zrušení farmářských trhů, které v Litoměřicích pořádala Zahrada Čech, i kvůli zavřené tržnici ve středu města, která se rekonstruuje.



Pokud chcete okusit podobnou atmosféru v Roudnici nad Labem, můžete také dnes dopoledne zkusit farmářské trhy na Husově náměstí. Konají se zde jednou za 14 dní. Také tady kromě lokálních produktů občas najdete prodavače s „bleším“ sortimentem. Dnes čekejte i hudební vystoupení zpěváka a kytaristy Vaška Rusa.



Lidé ze Štětí rádi jezdí na nedělní bleší trhy do Mělníka. Ten nejbližší se koná tuto neděli od rána pod mostem v Nůšařské ulici.