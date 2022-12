"Pivo chutná po marcipánu, ananasu a tropickém ovoci, každý si svoji chuť najde. Každopádně je to čtrnáctistupňové pivo, které je opravdu vánoční, a tak by tam mělo být i cítit sváteční koření. Je to moje vlastní receptura, kterou jsem časem vyladil až na finální chuť," říká usměvavý sládek Robert Kříž.