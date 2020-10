V součtu mají jejich kogenerační jednotky výkon téměř 5 700 kW elektrické energie, ale při spalování biometanu vydávají také zhruba 5 500 kW tepla, jehož větší část však vylétne bez využití komínem.

Při zakládání bioplynek, které pro svůj provoz využívají kukuřičnou siláž, kejdu či močůvku, se víc než na ekonomický přínos zkoumalo, zda nebudou „smrdět“. „Proto byla i naše BPS raději postavena poměrně daleko od prvního obytného stavení. Tehdy nikdo neřešil, co s teplem, které vzniká při chlazení motorů. Teprve v posledních letech se úřady, které se věnují energetice a ekologii, začínají zabývat tímto problémem. Naše stanice vznikla v roce 2009, jako pilotní program v Ústeckém kraji. Myslíme si, že by bylo fér, kdyby nám stát ještě před koncem dvacetileté provozní podpory pomohl najít projekt, který by nám umožnil využit toto odpadní teplo. Zatím ho využíváme na vyhřívání samotné technologie bioplynky,“ říká Petr Horák, vedoucí stanice v Julčíně u Úštěku.

Jan Matějka, místopředseda představenstva České bioplynové asociace, která sdružuje 574 bioplynových stanic, nemá prozatím pro provozovatele příznivou zprávu. „Z hlediska provozní podpory existuje zatím pouze dotace na teplo vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla, stávající bioplynové stanice pobírají podporu na elektřinu a souběh s teplem není možný. V následujícím roce až dvou určitě nebude reálné získat investiční dotace, pak teprve zřejmě nastoupí nový operační program podpory. Zatím netuším, jaká témata bude preferovat. Většina BPS v ČR, která našla odbyt tepla pro byty, školy, domovy důchodců či zdravotnická zařízení, však vyvedení tepla realizovala. I přes trvající problémy s teplem mají BPS velký potenciál a s ním se počítá. Do roku 2030 mají například dodat do plynárenské sítě až 500 milionů kubíků vyprodukovaného biometanu,“ vysvětluje Matějka.

Provozovatelé většiny BPS na Litoměřicku využívají odpadové teplo pro vytápění svých objektů. „Naše bioplynka nepatří k těm větším, výkon 610 kW tepla nám stačí od července do prosince na sušení obilovin a zrna kukuřice, dále vytápíme objekty našeho areálu, restauraci a obecní úřad ve Slatině pod Hazmburkem,“ uvedl místopředseda místní Zemědělské společnosti a jednatel BSP Slatina Tomáš Kubatko. Bioplynka v Račiněvsi, která je ze všech ostatních nejblíže obci a výkonem 1 500 kW elektřiny a 1 392 kW tepla největší na Litoměřicku, zatím dodává teplo sušárně zeleniny, kterou využívá Severofrukt Travčice.

Už před lety jednali dva provozovatelé BPS s úřady o možnosti vytápění rodinných domků v obcích. Kvůli složitosti realizace projektu a jeho udržitelnosti brzy skončilo jednání mezi společností Agro Hoštka, která má BPS v Malešově, a Městským úřadem v Hoštce, pod nějž tato místní část spadá. Zajímavý byl záměr ZD Klapý zásobovat teplem obec Lkáň, kde je BSP v těsném sousedství obytné části. „Zatím využíváme část odpadního tepla pro provoz sušárny obilovin. Pro rodinné domky ve Lkáni, jsme chtěli využít položení teplovodu do výkopu vedle právě realizované obecní kanalizace. Bohužel, nedošlo k dohodě s jejím zhotovitelem, a proto investice do samostatného výkopu se pro nás stala nevýhodnou,“ sdělil ředitel ZD Klapý Otakar Šašek.

Klapskému družstvu svitla nová naděje pro lepší využitím tepla v následujících letech. „Naše bioplynka je jen kousek od areálu bývalého kravína a vepřína, jehož objekty obec odstraňuje díky podpoře Ministerstva obchodu a průmyslu v rámci browfildů. Podle stanovených kritérií může být uvolněný prostor využíván pouze k průmyslovým objektům, ale i tak je tu šance, že bychom nové provozovny, výrobní či skladovací haly mohli zásobovat teplem. Jsme trpěliví, je možné, že po uplynutí doby udržitelnosti poskytnuté dotace, mohou být prostory zastavěny třeba i rodinnými domky nebo jinou občanskou vybaveností,“ dodal ředitel.