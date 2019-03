Lidé v okolí si stěžují, že čtyřnožci štěkají a pobíhají kolem, veterině leží na srdci jejich životní podmínky. To i ochráncům zvířat, kteří majitelům psů nabízejí pomoc s očkováním, kastrací i s nabídnutím voříšků lidem k adopci. Muž se k tomu staví rezervovaně.

V úterý bylo na místě 13 psů, podle pohledu převážně štěňat obojího pohlaví. Tísní se v jedné místnosti, mají malý oplocený výběh ven. „Tomáše znám. Pejsky krmí, má je rád,“ je si jistý strážník Tomáš Rotbauer. Problém ale vidí v tom, že jsou zvířata celý den zavřená.

„Sám by se nenajedl, aby psům dal najíst,“ potvrdil vzdálený příbuzný chovatele psů Stanislav, který má kvůli aktuální rodinné situaci v terezínském objektu ve smečce své čtyři psy. Ani veterina neshledala, že by psi byli podvyživení.

I tak ale ochránci zvířat majitele psů upozorňovali na to, že situace je neúnosná. Psi se nesmějí dál množit a žít v současných tristních podmínkách. Majitelům, kteří nejsou zjevně v nejlepší finanční situaci, podávají pomocnou ruku. „Nabízíme pomoc spolků, útulků i dočasných chovatelů,“ uvedla Lucie Oravcová ze spolku na ochranu zvířat SOZLIT. Minimálně o štěňata prý už zájem je.

A nejen to. „Také pro fenky a dominantního samce Barona chceme najít domovy a hned je nechat kastrovat. Doktor Vomáčka z veterinární kliniky LIFE v Litoměřicích by to udělal zadarmo,“ doplnila Oravcová. Do nějakého útulku v okolí podle ní všechny psy dát nejde, jsou přeplněné.

I kdyby se v nich místo našlo, stálo by to peníze. I pro městskou kasu by to představovalo nepříjemné náklady, pokud by se v tom chtěl Terezín angažovat.

Psi jsou na místě dlouhodobě. Zástupkyně krajské veterinární správy, které na místo dorazily, podají podnět odboru životního prostředí v Litoměřicích na redukci chovaných psů na minimum těch stejného pohlaví a prošetření podmínek jejich chovu. Veterina byla podle Rotbauera na místě už loni. Stejně jako nyní její zástupci konstatovali, že psi nejsou podvyživení, trvali ale na dvou výbězích a rozdělení psů od fen. Chovatel to měl přislíbit, ale nezvládl to.

Spolek SOZLIT chce podle svých představitelek v nejbližší době zřídit na Facebooku zvláštní skupinu, jejímž prostřednictvím by se psi mohli nabídnout novým majitelům. Hned v úterý začaly ochránkyně zvířat s focením jednotlivých zvířat. Otázkou je, jestli o nabídnutou pomocnou ruku bude Tomáš a další lidé, kteří tu psy mají, stát. O tom, že to nebude jednoduché, svědčilo to, že k focení chovatel připustil pouze několik psů. Podle očitých svědků dokonce vyhrožoval sebevraždou, kdyby o psy přišel.

V úterý byl na místě i pracovník městského úřadu, který bude řešit i chovatelovo nelegální bydlení v garáži. Tento prostor totiž není určen k bydlení a chybí zde sociální zázemí. „Nájemce zde pouze skladuje stavební materiál a na to má s městem, kterému areál patří, podepsanou nájemní smlouvu,“ uvedl Rotbauer.