Bezprizorních koček rychle přibývá. Zabíjení mláďat předejde kastrace

Litoměřicko, Roudnicko - Ochranáři koček se příspěvky snaží přesvědčit chovatele ke kastraci. Chtějí zabránit dalšímu množení a usmrcování koťat.

Ilustrační fotoFoto: Archiv DENÍKU

V uvázaném pytli ponořeném ve vodě, v hořících kamnech nebo dokonce jako svačina pro slepice končí v mnoha případech nechtěná novorozená koťata některých chovatelů. V lepším případě se potulují po ulicích nebo putují do útulků. Ty jsou však přeplněné k prasknutí a další nechtěné kočky tam neustále přibývají.

Strmý nárůst bezprizorních koček za poslední roky potvrzuje majitelka Kočičího domova Sluníčko v Dobříni u Roudnice nad Labem Milana Petrásková. Jako prevenci před dalším nekontrolovatelným množením začal letos její útulek majitelům koček nově nabízet takzvané kastrační dotace. „Poskytujeme je primárně lidem z obcí v okolí Roudnice a směrem k Litoměřicím,“ uvedla Milana Petrásková s tím, že lidé za kastraci kočky nebo kocoura ve stanovené veterinární ordinaci v Roudnici nad Labem zaplatí jen sto korun. Zbytek částky doplatí právě domov Sluníčko.

Při cenách za tento zákrok, které se pohybují u kočky kolem osmi stovek a u kocoura řádově o polovinu méně, to může být pro mnohé majitele motivující. „Program je určený spíše pro finančně znevýhodněné vlastníky koček, kteří jich chovají třeba i větší množství. Platíme to ze svého a nepřijde mi fér, aby se do něj hlásili i lidé s vyššími příjmy, kteří si kastraci mohou bez problémů dovolit “ upozornila Petrásková.

Od začátku roku, kdy program útulek poskytuje, už podstoupilo zákrok zhruba 70 koček. Největší zájem lidé projevili v období na konci zimy, kdy se kočky začínají mrouskat. Jak dlouho program potrvá, není zatím jasné. Majitelka útulku by službu chtěla nabízet co nejdelší dobu, bude ale záležet na dostatku financí.

V současné době se v útulku nachází zhruba stovka koček. Ročně se jich tam „otočí“ kolem tří set. Podle Petráskové se jejich počet neustále zvyšuje. Jsou mezi nimi jak dospělé kočky, tak i koťata. Do útulku je většinou nosí lidé, kteří je někde naleznou, nebo majitelé, kteří se už o ně nemohou starat. „Stalo se, že nám krabici s koťaty někdo nechal před brankou. Měli jsme tu i koťata zachráněná ze slepičího výběhu, kam je lidé pohodili jako svačinu, přežila dvě,“ vzpomíná Petrásková a dodává, že velká část koček, které k nim přijdou, potřebuje často i lékařskou pomoc.

Náklady na krmení, očkování, léčbu a čipy pokrývají z největší části peněžní dary od lidí, dále příspěvků měst a obcí nebo vlastní tržby. „Například jedna z dobrovolnic pro nás vyrábí různé upomínkové předměty, které pak prodáváme. Město Roudnice nám na letošní rok poslalo dotaci ve výši třicet tisíc korun, přispěla také obec Dobříň a menšími částkami i Vědomice nebo Bechlín“ vyjmenovala Petrásková. Situaci by podle ní pomohl řešit kastrační zákon, stejný jako mají například v Rakousku. Každá kočka, která nemá průkaz původu, tam ze zákona musí být kastrovaná. „I tak by ale trvalo nejméně třicet let, než by se jejich množství stabilizovalo,“ uzavřela.

Omezit počet toulavých koček pomocí dotované kastrace se snaží i litoměřický Spolek na ochranu zvířat. Předsedkyně spolku Lucie Oravcová uvedla, že za kastraci kočky lidé zaplatí tři sta a za kocoura dvě stě korun. „V krajních případech, kdy jsou lidé ve finanční tísni, nabízíme i kastrace zdarma,“ poznamenala Oravcová s tím, že spoustu chovatelů ani to nepřesvědčí, aby svoji kočku nechali kastrovat.

Přitom kastrace na Litoměřicku stojí kolem tisícovky. „Setkávám se s názory, že to není pro zvíře přirozené, nebo že si kočka „neužije“. Lidé stále věří mnoha mýtům, které o kastraci převládají,“ řekla Oravcová. Podle ní je pro mnoho lidí stále jednodušší nechtěná koťata usmrtit, než předejít jejich narození. „Přitom se jedná o trestný čin, ale bohužel to nikomu nedokážete,“ dodala.

V Litoměřicích je dále možné pro kastraci koček využít kastrační programy CasPro a Felity, které provozují neziskové organizace v rámci celé republiky.