Bezprizorní peníze trčely z bankomatu. Poctivý nálezce si je nenechal

Litoměřice /ANKETA/ - Správně jednal muž, který donesl hotovost ze zablokovaného bankomatu do spořitelny.

Bankomat. Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Pavel Novotný z Rohatců na Litoměřicku si chtěl vybrat peníze, ale nepochodil. Bankomat České spořitelny v litoměřické Masarykově ulici byl totiž zablokovaný. Na displeji si muž ve středních letech přečetl, že je tomu tak z důvodu předchozího nevybrání hotovosti. A skutečně, v hubičce bankomatu vězely tři bankovky vysoké hodnoty. Pan Novotný se zachoval čestně. Peníze v hodnotě dvou tisíc vzal a donesl je na pobočku banky na Mírovém náměstí, kde je převzala pokladní.

Neměl ale peníze přinést spíš na policii? „Reagoval správně,“ ujišťuje policejní mluvčí Pavla Kofrová s tím, že bankovky nalezené v bankomatech vracejí i další nálezci přímo do peněžních ústavů. Žádný takový případ totiž policie neeviduje.

Nálezce z Rohatců se trochu obával o osud hotovosti, kterou našel a poctivě vrátil. Pracovníci pojišťovny však ubezpečují, že se celá vrátila jejímu majiteli.

Pokladní hotovost vložila na speciální spořitelní účet, poté případ řešili pracovníci centrálního karetního oddělení. „Peníze jsme rovnou vrátili majiteli,“ připomíná mluvčí banky Filip Hrubý s tím, že jeho identifikace byla podle čísla účtu u posledního výběru před zablokováním bankomatu snadná.

„Pokud peníze skutečně vrátili, tak jsem rád,“ reaguje Pavel Novotný. „Pánovi moc děkujeme,“ vyřizuje manažer litoměřické pobočky České spořitelny Zdeněk Truhlář.

Zapomnětlivec z Litoměřic nepředstavuje mezi českými výběrčími peněz výjimku. Od začátku roku totiž Česká spořitelna eviduje už 855 případů nevyzvednutých peněz z bankomatu. „Pouze ve 25 případech se jejich majitele nepodařilo rozklíčovat, a to z důvodu výpadku IT systému,“ doplňuje Hrubý.

O peníze se může majitel přihlásit

Například u konkurenční Komerční banky zůstanou peníze nalezené v bankomatu, jejichž majitele se nepodaří zjistit, ve formě výnosů peněžnímu ústavu. Reklamační řízení trvá 200 dní. „Když se majitel přihlásí o peníze později, tak mu je vrátíme a nepřijde o ně,“ ujišťuje mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Ten, kdo by se zachoval jinak než čestný muž z Rohatců a peníze si přivlastnil, by se ocitl v hledáčku policie. Jaký trest by mu hrozil, však policejní mluvčí nesdělila. „Právní kvalifikace by byla možná až na základě šetření. Buď by šlo o přestupkové jednání, nebo trestný čin,“ upřesňuje Kofrová.

Mluvčí České spořitelny varuje, aby se lidé při vybírání hotovosti nerozptylovali telefonováním nebo jinou činností, která od něj odvádí pozornost. Doplatili by na to totiž ti, kteří stojí dál ve frontě na peníze. „Bankomat se zablokuje už za třicet sekund po neodebrání peněz,“ upozorňuje Hrubý.

Podobná nepozornost, které se dopustil lehkovážný majitel vybraných peněz v Litoměřicích, se loni nevyplatila 53letému muži ve Studénce na Novojičínsku. Z bankomatu si vybral částku 8000 korun, odebrat je ale zapomněl. Když si to po krátké době uvědomil, bankovky byly pryč.

Studéneckým policistům se však nepoctivého nálezce hotovosti podařilo brzy vypátrat.