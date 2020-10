Ani během nouzového stavu nezůstali v Litoměřicích bez pomoci lidé žijící na ulici. V současnosti se jich po městě pohybuje okolo čtyřiceti. Pomocnou ruku jim tu každý den podávají sociální pracovníci z organizace Naděje, Farní charity i K-centra. Vedoucí terénního programu Naděje Renáta Langer potvrdila, že práci s lidmi bez domova nepřerušili.

„Snažíme se fungovat jako za normální situace. Jen jsme nyní přerušili hromadné vydávání jídla, které pravidelně probíhalo na Lodním náměstí. Důvodem je zamezit shlukování více lidí na jednom místě. Potraviny a další věci proto rozvážíme na více míst,“ popsala Langer. Kromě zajištění základních potřeb, jakými jsou jídlo, oblečení nebo hygiena, pomáhají i nadále sociální pracovníci bezdomovcům také s vyřizováním úředních záležitostí.

Do terénu za lidmi bez domova nyní se sociálními pracovníky vyráží také zdravotní sestra. Více než koronavirus však řeší obvyklejší zdravotní problémy, například ekzémy nebo bércové vředy. Nákaza se podle Langer litoměřickým bezdomovcům zatím vyhýbá.

„Neustále jim rozdáváme roušky, aby je měli čisté, a mluvíme s nimi o nových opatřeních, která musí dodržovat. Když byl vyhlášen zákaz nočního vycházení, byli bezradní. Ptali se nás, co mají dělat a kam jít. Doporučili jsme jim, aby v noci zbytečně nechodili na veřejnosti a zdržovali se na místech, kde přespávají,“ vylíčila Langer.

A zatímco jídla mají díky Potravinové bance v Naději dostatek, zachovalé teplé oblečení a boty by pro lidi bez přístřeší před blížící se zimou uvítali. Zimní boty pro své klienty rádi přijmou také v Azylovém domě Farní charity v ulici Marie Pomocné. I tam služby bezdomovcům nepřestali poskytovat. Podle vedoucího Jakuba Ružbatského však musí všichni dodržovat hygienická opatření.

„Všichni musí nosit roušky. V každé místnosti je k dispozici dezinfekce. Každému, i zaměstnancům, měříme u vstupu a pak ještě dvakrát během dne teplotu. Nákaza se našim klientům naštěstí zatím vyhýbá,“ přiblížil Ružbatský.

V jiném režimu ale funguje provoz noclehárny, která má všech pět lůžek nyní obsazených. Za normálních okolností ji klienti museli opustit do 8 hodin. Nyní tu mohou zůstat celý den. „Odejít smí pouze za nejnutnějšími záležitostmi nebo nakoupit. Chceme tak zamezit případnému šíření nákazy,“ vysvětlil Ružbatský. V azylovém domě mají lidé bez domova k dispozici i kuchyň, kde si mohou uvařit, a také koupelnu nebo pračku.

V případě, že by některý z litoměřických bezdomovců musel kvůli pozitivnímu testu na onemocnění Covid-19 nastoupit do povinné karantény, určil Ústecký kraj pro tyto účely bývalé sociální zařízení v Hliňanech na Ústecku. Převoz by zajistili strážníci. Podle mluvčího krajského úřadu Martina Volfa je zámeček v provozu, ale žádní pozitivně testovaní lidé bez domova se v něm nyní nenacházejí.

„Provoz tam zajišťuje Oblastní charita v Ústí nad Labem. Je určená pouze pro ty, kteří nepotřebují zdravotní péči, ale musí být v izolaci, aby nemoc dále nešířili,“ uvedl Volf s tím, že kapacita je pro 50 lidí, ale je ji možné navýšit. Zámeček v Hliňanech takto fungoval i při jarní vlně epidemie, kdy tam v karanténě pobývali dva lidé bez domova. Před nedávnem tam v izolaci pobývala pouze jedna žena.