Plamínek zažehnutý v betlémské jeskyni poputuje také na Litoměřicko. Na litoměřické dolní nádraží by měl vlak s Betlémským světlem ze směru od Kolína přijet v 10.44 hodin.

V Roudnici nad Labem si ho tamní skauti od kurýrů převezmou z rychlíku Labe v 11.42 hodin. O pár minut později vystoupí skauti se světlem také v Bohušovicích nad Ohří a následně v Lovosicích. Roudničtí skauti budou veřejnosti plamínek předávat na Štědrý den dopoledne v centru města.

Tak skauti přivezli světlo do Litoměřic loni:

Ve Štětí před skautskou klubovnou se předávání koná už v neděli 20. prosince od 10 do 12 hodin. Dalším místem na Litoměřicku, kam si lidé budou moci pro Betlémské světlo přijít, bude kaple svatého Floriána v Ječovicích u Mšeného - lázní. Vyzvednout si ho do připravené lucerničky bude možné ve středu 23. prosince od 16 do 17 hodin.