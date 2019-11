Zatímco na Pražském hradě se vzpomínkové akce k výročí sametové revoluce pro veřejnost nekonají, města na Litoměřicku oslavy výročí konce totality pojala velkoryse. Listopadové události z roku 1989 si budou v Litoměřicích, Roudnici i v Lovosicích připomínat několik dní.

V okresním městě sérii akcí zahájí v pondělí 4. listopadu venkovní expozice velkoformátových panelů na Mírovém náměstí. „Výstava nabídne časovou osu srovnávající události v rozmezí let 1988 až 1990 v Praze a v Litoměřicích, seznámení s jejich hlavními aktéry, reakce místního tisku, ale i svodky Státní bezpečnosti, fotografie, vážné i humorné dobové komentáře a mnoho dalšího,“ přiblížila mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová s tím, že na výstavě se podílel tým autorů společně se Státním oblastním archivem v Litoměřicích.

„Díky výstavě se podařilo shromáždit i řadu dosud nepublikovaných materiálů, které budou uloženy v archivu,“ poznamenal její spoluautor Vladimír Římal. Výstavu si lidé budou moci prohlédnout do 24. listopadu.

Akce spojené s výročím pádu totality se v Litoměřicích budou konat i v dalších dnech. Pracovalo na nich město i občané. „Do příprav byli zapojeni nejen pamětníci, ale i mladá generace,“ doplnila Břeňová.

Beseda s účastníky

Například v kině Máj se ve čtvrtek 14. listopadu koná výroční večer s názvem 30 let svobody. Moderovat ho bude litoměřická rodačka a novinářka Světlana Witowská. Jeho součástí bude beseda s účastníky sametové revoluce v Litoměřicích v čele se Zdeňkem Bártou a zúčastní se i nynější europoslanec Alexandr Vondra. Vzpomínkový večer doplní hudební vystoupení, projekce dokumentů a afterparty.

V den výročí revoluce, tedy v neděli 17. listopadu, se od 10 hodin uskuteční bohoslužba v kostele Všech svatých jako poděkování za 30 let svobody. A o hodinu později bude na budově České spořitelny na Mírovém náměstí slavnostně odhaleno dílo ve tvaru trikolory pocházející z dílny litoměřické akademické sochařky Alžběty Kumstátové.

Hudba a kladení věnců

Aktivně se do oslav připojí také Roudnice nad Labem. „Samotný svátek jako město oslavíme nejprve 15. listopadu kladením květin u památníku na Husově náměstí a následně přímo 17. listopadu od 16 hodin na Karlově náměstí, kde s tematickými písněmi na kytaru vystoupí Jiří Hoření, dále se s Modlitbou pro Martu připojí i místostarosta Vlastimil Čtverák a následně zahraje Václav Rus,“ informoval mluvčí města Jan Vancl a doplnil, že program si přichystalo i Podřipské muzeum. Tam už od poloviny září mají návštěvníci možnost vidět výstavu 30 let svobody a demokracie.

Nejbližší setkání v rámci oslav se koná v pondělí 4. listopadu v knihovně Ervína Špindlera. Proběhne tam beseda s pamětníky listopadových událostí. Hosty budou Marie Lutková a Alexandr Vondra. „Na další besedu, tentokrát s historikem a spisovatelem Jiřím Padevětem, se lidé mohou těšit 26. listopadu v Podřipském muzeu. Program bude pojatý jako celkové ohlédnutí za událostmi upálení Jana Palacha, březnové okupace v roce 1939 a listopadové revoluce,“ přiblížil Vancl.

Do oslav v podřipské metropoli se zapojil také spolek Nezapomínejme!. Ten v předvečer Dne boje za svobodu, tedy na sobotu 16. listopadu připravil večer s aktérem listopadových setkání, členem sdružení Šafrán a písničkářem Petrem Lutkou. Účastníci si kromě jiného připomenou, jak o roudnických událostech referovala druhá strana a na dosud nezveřejněných fotografiích uvidí „roudnický samet“.

Výstava fotografií

Pozadu v připomínkách třicet let starých událostí nezůstávají ani v Lovosicích. Už v pátek 1. listopadu byla na Václavském náměstí zahájena výstava s názvem 30 let svobody na Litoměřicku. Až do 1. prosince v rámci ní lidé uvidí unikátní fotografie a dokumenty z let 1989 – 1991 v Lovosicích, Litoměřicích a okolí.

Mezi další akce, které se u této příležitosti v Lovosicích uskuteční, patří Festival sametového filmu. Pod taktovkou lovosického filmového klubu je od pátku 8. do soboty 9. listopadu na třech místech připraveno promítání dobových snímků a besedy a přednášky s pamětníky.

Ve sváteční neděli 17. listopadu pak bude otevřeno listopadové zákoutí na dvoře Pfannschmidtovy vily s odhalením pamětní desky.