Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích připravil jubilejní 10. ročník benefičního happeningu Běh pro hospic. Oblíbená sportovní akce odstartuje 1. května virtuálně, v reálu se lidé sejdou v sobotu 18. května. Letos je cílem vybrat peníze na nutnou obnovu IT vybavení hospicu.

Běh pro hospic, Litoměřice 2023. | Foto: Deník/Karel Pech

Virtuálně se lze k akci připojit od 1. do 17. května, a to během, chůzí, na koloběžce nebo na kole. Společný 10. Běh pro hospic se pak uskuteční v sobotu 18. května od 10 hodin. Sportovci, příznivci pohybu a další podporovatelé zařízení se sejdou přímo u hospice. Čekat je budou tratě o distancích 1, 3, 6 a 10 kilometrů. Zdolat je mohou jen po svých, tedy během, případně chůzí.

A kdo nechce běhat vůbec, může podpořit výzvu některého z deseti ambasadorů, které hospic představuje na webu akce. Není bez zajímavosti, že kromě jednotlivců a skupin sportovců se zapojili například také podnik na výrobu cukrovinek Mondelēz Lovosice, litoměřická jazyková škola Reston nebo komise Zdravého Města Litoměřice.

Letošní jubilejní běh podpořil svou záštitou i prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel zve na 10. Běh pro Hospic sv. Štěpána Zdroj: YouTube.com/Hospic sv. Štěpána

Cílem letošního ročníku benefičního happeningu je vybrat částku 1,3 milionu korun a tím umožnit nezbytnou obnovu IT vybavení hospicu.

„Leckterá naše zařízení jsou starší než deset let, informační systémy jsou zastaralé a nevyhovující dnešním nárokům. Potřebujeme pracovat se všemi daty rychle, efektivně a bezpečně. K tomu potřebujeme obnovit a zabezpečit systémy, ale i zajistit IT specialistu, který nás těmito změnami provede,“ vysvětlují pracovníci litoměřického hospicu. „Půjde tedy o obnovu některých softwarů, hardwarů, IT sítě, serverů, IT licencí, pořízení a zavedení nových systémů pro zdravotnickou část služeb, ale i pro provozní a ekonomický úsek. Tento proces bude trvat přibližně rok a půl,“ dodávají.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je neziskový spolek, poskytující zdravotní a sociální služby. Kromě dalšího se zabývá péčí o vážně nemocné, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci ve svém lůžkovém zařízení, a také pomocí jejich rodinám. Provozuje také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti.

Už deset let tu funguje projekt domácí hospicové péče, kterou je zařízení schopno poskytovat do vzdálenosti až 30 kilometrů od Litoměřic. Pacientům v konečném stádiu nemoci je k dispozici také lůžková péče s 26 místy a nepřetržitou lékařskou a ošetřovatelskou péčí.

