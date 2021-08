Na slovenském hraničním přechodu Vrbovce odstartovala v neděli 1. srpna česká část dalšího ročníku štafetového běhu Peace Run, který od roku 1987 šíří ideály světového míru a harmonie.

Běžci vyrazili na stovky kilometrů dlouhou trať přes Českou republiku. | Foto: Peace Run

Stovky kilometrů dlouhá trať napříč republikou s cílem v Potůčkách na Karlovarsku vede v letošním roce také přes Litoměřicko. Přímo do Litoměřic dorazí běžci v pondělí 9. srpna podvečer. Následující den ráno vyrazí do Žatce, zastaví se i v Lovosicích, Třebívlicích či Postoloprtech. Ve středu se při cestě do Božího Daru objeví v Klášterci nad Ohří a Kadani.