Obec se tak ve své kategorii se 125 kilogramy odpadu ročně za osobu stala krajským vítězem soutěže Odpadový Oskar. Tu vyhlašuje spolek Arnika s cílem upozornit na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a motivovat ke snižování množství směsného odpadu.

V krajském kole bodovaly také další vesnice z Litoměřicka. V kategorii obcí do 1 000 obyvatel získaly první místo Brňany. Tamních 442 obyvatel vyprodukuje 42,8 kilo odpadu na osobu za rok a vytřídí 54 procent odpadu.

Zvláštní ocenění za příklad dobré praxe získaly Ploskovice. Stejně jako Brňany obec zavedla známkový systém, který spočívá v zakoupení známky na určitý počet svozů, který motivuje obyvatele k většímu třídění.

„Mnohem důležitější než plnění legislativních cílů je naše chování k planetě. K zodpovědnému přístupu lidí v Ústeckém kraji pomáhá například systém plateb za skutečný objem vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky tisíc separačních nádob, re-use centra a další motivace, aby lidé do černých popelnic vyhazovali co nejméně odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně. Díky tomu se městům podařilo udržet vynikající výsledky i během pandemie covid-19, zatímco v řadě měst produkce směsných odpadů rostla,” uvedl Milan Havel z Arniky.