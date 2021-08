/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Dvě mateřské školy, dva sbory dobrovolných hasičů, dva myslivecké spolky, dva fotbalové kluby s vlastním hřištěm či dva kulturní domy. Není zcela běžné, aby nepříliš velká místní část nějaké obce měla stejný počet spolků nebo vybavenost, jako má ta s obecním úřadem. Ne tak v Bechlíně a v jeho části Předonín.

Obec Bechlín. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

„Je to tak dané už historicky. Mezi vesnicemi stojí kopec, který je více odděluje. Nebýt ho, bylo by to jednodušší,“ říká na úvod bechlínský starosta Alexandr Suchý s tím, že základní školu mají sice jen jednu, ale zato fakultní.