V sobotu 5. prosince se po nucené pauze veřejnosti otevřou kryté plavecké bazény v Roudnici nad Labem a v Litoměřicích.

V roudnickém bazénu zůstanou mimo provoz sauny a vířivka. Maximální počet návštěvníků, který tam bude moci v jednu chvíli být, je 90. Od pondělí do pátku bude bazén přístupný od 15 do 21, v sobotu od 10 do 21 a v neděli od 13 do 20 hodin.