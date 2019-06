Pedagog se spolupodílí na oslavách letošního 100letého jubilea litoměřického gymnázia. Kromě toho se chopil pořádání literární soutěže Máchovou stopou, kterou vypisuje zdejší Knihovna K. H. Máchy. „Soutěžící se můžou inspirovat 800letou historií Litoměřic. Nebo se nechat unést fantazií, jak bude vypadat život v Litoměřicích za 800 let,“ přibližuje Petr Bašus.

Cenu Gratias tibi za besedy o menšinách si v Praze převzali studenti, vy jste si pro ni na pódium nešel, proč?

Vždy stojím trochu v pozadí. Pravdou ale je, že jsem jediný, kdo pamatuje všechny besedy, pořádající studenti se mezitím vyměnili. Ty současné jsem do metropole vezl a seděl s nimi v publiku. Za odměnu získali studijní pobyt v Bruselu.



Besedy zmínila také reportáž České televize, kde se představili studenti, kteří besedy doteď pořádali…

Byli to Martin Khoder, Martina Valešová a Benedikt Janda. Jsou to čtvrťáci, kteří teď mají nedlouho po maturitě a s besedami končí. V Praze se ale s námi už byli podívat i prváci, kteří to po nich převezmou.

Kdy bude další beseda?

Plánovali jsme ji už na jaře, ale z přemíry akcí jsme ji museli posunout. Také jsme neměli žádné peníze na související náklady. Další beseda tedy bude až v listopadu.



Koho žádáte o grant?

Nejčastěji Ústeckou komunitní nadaci přes program litoměřické společnosti Hennlich, který má název Live city jsi ty. Na letošek nám Hennlich dal 8 tisíc. O finanční příspěvek žádá vždy někdo ze zapojených dětí, granty jsou určené pro mladé lidi.



Jakou menšinu lidem představíte v listopadu?

Je to ještě v jednání. Chtěli jsme aktuálně muslimy, ale pár jich znám a vím, že to s nimi není lehké. Rádi se otevřeně pobaví soukromě, ale neradi se někde prezentují veřejně. V plánu byli i Indové, ve městě jich pár je, ale nebylo by to aktuální. Možná zopakujeme Romy, kterými jsme se zabývali už při druhé besedě v roce 2014.

