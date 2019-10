Pod děravým košem to vře. V sázce je kvůli tomu sportovní budoucnost 20 hráček litoměřického Slovanu, které odešly ke Slavoji. Výhradně dívčí basketbalový klub přestupu nepožehnal. Hráčky tak mohou jen trénovat, hrát nikoli. Vedení klubů se z nastalé situace viní navzájem. Kauza však nejspíš jen odhalila léta budovaný hluboký příkop mezi oběma dvěma kluby. Každý by asi chtěl víc hráčů i peněz od města. To jde ale jen na úkor toho druhého. V jádru sváru jsou i osobní antipatie vedoucích.

Patero důvodů, proč jsou nespokojeni, podepsalo kolem 20 rodičů hráček Slovanu. Dívky z klubu odešly k 1. srpnu. „Dáváme najevo nespokojenost s určitými praktikami vedení a přístupem některých trenérů, které se v posledních sezónách bohužel stávají standardem,“ uvedli petičníci. Mezi pěti důvody vypočítali nespokojení rodiče direktivní vedení klubu, tendenční sestavování týmů i neochotu komunikovat.

Dívky, které odešly, jsou stále formálně členkami Slovanu. Jeho šéf David Matuška totiž přestup nepodepsal. Mrzí to prý i jeho. „Je to velká škoda. Kvůli tomu nemůžou hrát a bojím se, že přestanou i trénovat a se sportem skončí,“ řekl. Podle něj odešly kvůli manipulaci trenéra, který s nimi ze Slovanu do Slavoje odešel také.

Argumenty, které uvedli rodiče dívek pod petici, označuje Matuška za liché či nekonkrétní. „Direktivní řízení uznávám. To ale ani nijak nejde, než že někdo musí rozhodnout v organizaci, kterou řídí,“ tvrdí Matuška. V manipulaci podle něj mělo trenérovi napomoct vedení Slavoje, kterému prý jeho kroky hrály do noty.

Matuška je totiž přesvědčen, že Slavoj chtěl cíleně přetáhnout dívky, aby si vytvořil hráčskou základnu.

„Slavoj pořád vykládá, že nechce dělat dívčí a ženský basket. Přesto už třetím rokem dělal i nábor dívek. Za první dva roky se mu podařilo nabrat 4 děvčata. Tímto krokem jich získal 20,“ uvedl Matuška.

Podle něj hází Slavoj Slovanu klacky pod nohy už řadu let. Rodiče dívek se snažil přesvědčit, aby neodcházely. „Jsou ale zmanipulovaní a nemá už smysl do toho dávat energii. To jsme dělali celé prázdniny,“ povzdechl si šéf Slovanu. Kvůli tomu, kam až situace došla, chce podle svých slov na valné hromadě v listopadu rezignovat.

Ve Slavoji odmítají, že by chtěli ve větším dělat dívčí basket. „Ale začali za námi chodit rodiče, že jejich děti nejsou ve Slovanu spokojené,“ uvedli Jan a Rudolf Šotnarovi z vedení klubu. „Z 20 dívek jsme nadšení nebyli a nejdřív jsme je odmítli,“ tvrdí Šotnarovi. Původního trenéra Slovanu mají za toho, kdo se za nespokojené dívky i jejich rodiče postavil.

Ve výsledku má podle Matušky chtít Slavoj infiltrovat vedení Slovanu a pak ho i ovládnout. S cílem dosáhnout s integrací obou dvou klubů na více peněz od města. Vedení chlapeckého basketu to svými záměry nepřímo potvrzuje. Když se prý změní vedení Slovanu, dá tam dívky zpět. A pokud prý bude třeba, novému vedení Slavoj i pomůže. Šotnarovi však zároveň slovům o Matuškově chystané rezignaci nevěří.

Lidem ze Slavoje vadí, že z rozpočtu na chlapecký basket ukrajují na dívky. „Museli jsme přijmout dva další placené trenéry, nakoupili sportovní vybavení, zajistili další tréninkové prostory, sjednáváme jim přátelská utkání, platíme rozhodčí. To vše nás bude stát v nadcházející sezoně statisíce korun,“ uvedli. Nejspíš by proto rádi i víc peněz od města. Matuška to nechápe. „Křičí, že se musí postarat o 20 nových hráček a sehnat 2 profesionální trenéry? Tak to nemuseli dělat,“ konstatoval.