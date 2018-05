Bania po vážném zranění: Naše hřiště je bezpečné

Litoměřice - Kluby se přou o stav sportoviště, kde se v sobotu poranil fotbalista Štěchovic.

Na sobotní zápas v Litoměřicích fotbalisté třetiligových Štěchovic dlouho nezapomenou. Kapitán Michal Švejda po kontaktu s obráncem domácích Patrikem Valentou upadl tak nešťastně na kovovou zábranu za brankou, že mu praskla týlní kost. Má 15 stehů na hlavě a čtyři zlomené krční obratle. Zatím leží v litoměřické nemocnici a čeká na rozhodnutí lékařů, zda ho budou operovat.



K nešťastné události došlo před poločasem. Švejda vnikl z boku do vápna, Valenta ho v okamžiku, kdy střílel, naremploval a přišel nekontrolovaný pád. „Bylo to otřesné!“ ohlíží se trenér Štěchovic Zbyněk Busta.

Hráč padl na hydrant, který spojuje všechny plotové trubky. „Už několik let poukazuji na to, že hřiště v Litoměřicích má k bezpečí daleko. Všichni mluvíme o volných zónách, a tady? Pod tribunou je zeď a velmi blízko hřišti. Prostě korida,“ zlobí se trenér hostů.

Předsedu FK Litoměřicko Radka Baniu událost mrzí, ale tvrzení, že je zdejší hřiště nebezpečné, odmítá. „Před každou sezonou prochází stadion důkladnou prověrkou ze strany Fotbalové asociace České republiky. Kontroluje i výběhové zóny,“ říká předseda s tím, že stejné to bylo i před tímto ročníkem. „Kdyby nebylo hřiště vyhovující, tak se asi u nás nehraje třetí nejvyšší soutěž,“ dodává Bania. „Z mého pohledu to byl normální souboj rameno na rameno, bohužel skončil takhle nešťastně.“

Předsedu ale zarazilo, že záchranka dorazila asi až za 18 minut.

Mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník pokládá dojezd sanity za včasný. „Nejbližší sanita mohla být v terénu, v takovém případě nasazujeme další nejbližší sanitu. Chápu, že stres hráčů mohl být velký, ale splnili jsme ze zákona povinný dojezd do 20 minut.“





Busta se však trochu hněval i na rozhodčího Janocha. Štěchovičtí s ním nemají dobré zkušenosti a teď mají o výčitku víc, že za Valentův zákrok nenařídil penaltu. „Bránícímu hráči nic nevyčítám. To spíš rozhodčímu,“ dodává bývalý kouč prvoligových Bohemians.



Nicméně i jeho nakonec omlouvá. „Sám hned viděl, že je zle, možná v tu chvíli neměl myšlenky na penaltu v hlavě. Vyhrál lidský faktor.“



Busta ještě v neděli večer se Švejdou hovořil. Hráč zatím zůstane v litoměřické nemocnici, jeho stav je vážný. Komunikuje, může se posadit, nevydrží ale sedět déle než dvě minuty a brní ho prsty. Kouč věří, že se dá dohromady.

„Lékaři uvažují o operaci, nicméně zatím váhají. Rádi by ho převezli do Motola nebo Střešovic, jenže převoz by mu mohl přitížit. Proto raději počkají,“ popisuje trenér.



Hlavně si přeje, aby Michal Švejda nedělní střet s protihráčem ve zdraví přečkal. „Zápas od jeho zranění už nikoho moc nezajímal, tempo úplně opadlo. Teď si všichni nepřejeme nic jiného než jeho návrat mezi nás,“ dodal trenér Štěchovic.