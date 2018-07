Bachyně uvázla v pytláckém oku. Děsivý případ z Litoměřicka řeší policie

Hlinná /FOTO/ - Důmyslně nastražená past zvíře uškrtila. Podle myslivců jde o jasné pytláctví.

Pytlák řádil poblíž obce Tlučeň na Litoměřicku. Do lesa důmyslně nastražil pytlácké oko ze silného ocelového lanka. Do této pasti se chytla bachyně divokého prasete.Foto: Deník/Karel Pech

Jako na pytlácké stezce. Tak to v úterý 10. července vypadalo na okraji Tlučně u Hlinné, kde se kolem bachyně chycené ve smyčce z ocelového lanka shromáždilo několik nazlobených lidí. Podle nich šlo o odborně připravený úmyslný akt pytláctví. Případ převzala policie.

Zvíře se chytilo do pasti možná už před čtyřmi dny. K činu došlo na lesní stezce k potoku, kam migrují zvířata za vodou, a dál na kaliště, kde se divočáci čistí. „Proto to udělal nejspíš člověk, který to tu musel znát,“ konstatoval starosta Hlinné Martin Ušala. On ani místní myslivci pytláctví podobného rázu v okolí nepamatují.

Musel to být také někdo velmi zručný, protože příslušnou techniku se dnes lze naučit ponejvíce z dobrodružných knih. Louka, pod kterou se bachyně našla, patří právě Ušalovi. „Manželka mi říkala, že u jabloně cítí něco jako zdechlinu,“ popsal starosta, jak se na uhynulé zvíře přišlo.

Ušala zavolal myslivce z místního sdružení Havran Sebuzín a ti v bezprostřední blízkosti našli mrtvé zvíře. I postarší hospodáři znají podobné pytláctví pouze z vyprávění od jejich ještě starších předchůdců. Podle nich se bohužel příště do něčeho podobného může chytnout v místních lesích i srna nebo daněk, ale také pes. „Oko je nejkrutější způsob pytláctví,“ řekli myslivci. „Zvíře hyne dlouho, zatímco po ráně z flinty padne a je to.“

Selata zůstala bez matky

Bachyně po stezce podle viditelně ocucaných cecíků putovala s mladými, možná ne dlouho předtím narozenými. „Měla určitě víc než pět selat,“ myslí si myslivec Miroslav Chochel. Ta podle Ušaly viděli svědci na nedaleké silnici ve směru na Sebuzín. Podle Chochela dost možná o samotě uhynou. Přežijí, jen pokud se přidají k jiné tlupě. „Ale druhá bachyně jim nedá pít. Už z nich budou nedovyživení žebráčci,“ mrzí myslivce. Podle něj můžou mít až třikrát nižší hmotnost než běžné kusy.

Chochel popsal, jak k úhynu nejspíš došlo. Bachyně šla po stezce, strčila hlavu do oka ležícího na zemi a bylo skoro dokonáno. „Je to zákon přírody. Když se zvíře chytí, nevrátí se zpět. Stále se snaží jít dopředu, a protože ho to táhne zpátky, začne se točit kolem dokola, až se umotá. Očko se napne tolik, že zvíře uškrtí,“ vysvětlil myslivec. Scénář divočákova finále vyčetl z udupané země. Podle něj se na místě mohla bachyně trápit až několik hodin a selátka okolo ní jistě zatím zmateně běhala.

Do Tlučně v úterý dopoledne přijela hlídka státní policie, která po běžném prozkoumání pošlého zvířete přivolala na místo technika kriminální policie ke zdokumentování nálezu. „Policie případ převzala a zahájila úkony prověřování,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Kofrová. Myslivci dají uhynulé zvíře do kafilerky nebo ho zakopají. Tím pro ně ale věc neskončí.

Čin je totiž skutečně rozzlobil. Podle nich jde o ukázkový trestný čin pytláctví. Podle trestního zákoníku za něj pachateli hrozí až několik let vězení. „Půjdeme si důkladně prohlédnout okolí, protože podobných ok tu může být víc,“ ujistil Chochel. Myslivci také uvažují o tom, že by do okolí rozmístili fotopasti, které by pachatele příště přistihly při činu.