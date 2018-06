Babyboxy v kraji: 17 zachráněných dětí

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Specialista financí 40 000 Kč

Ostatní specialisté v oblasti účetnictví finanční analytik s maďarštinou. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Umíte maďarsky? Baví Vás čísla a tabulky? Kontingenčky a makra jsou pro Vás brnkačka? , Budete pro nás jednička!, Hledáme FINANČNÍHO ANALYTIKA s maďarštinou, Zkušenosti dokážeme ocenit a šikovnému absolventovi ukážeme, jak to., Co bude Vaší prací:, " analýza dat zejména pro maďarskou společnost NT, kft., ale i pro český PREOL, a.s. , " tvorba ročních a operativních plánů, " hodnocení výkonnosti firmy a jednotlivých útvarů, rozbory a analýzy, " sestavování měsíčních reportingů, " příprava podkladů pro strategické rozhodování firmy, " hodnocení investic, kontrola výrobních a obchodních procesů, " vstupní zaškolení v PREOL, a.s. v Lovosicích, poté metodická práce zejména pro maďarskou NT, kft., Proto byste měl(a) mít:, " maďarštinu a češtinu/ slovenštinu na komunikativní úrovni, " EXCEL v malíčku (zpracování dat, grafické výstupy, kontingenční tabulky), " logické uvažování a analytické myšlení , " VŠ ekonomického směru, " alespoň základy účetnictví , " a pár anglických slovíček, které byste chtěl(a) rozšířit, U nás získáte: , " Zázemí a jistotu stabilního a prosperující společnosti, " Prostor pro samostatnou a zodpovědnou práci, " Možnost profesního vzdělávání a kariérního postupu v rámci ČR, SR a HUN sesterských společností, " Podporu skvělé šéfky a bezva kolegů, vždy ochotných pomoci, " Řadu benefitů: dovolené navíc, pružná pracovní doba, home office, dotované stavování, příspěvek na penzijní připojištění, na dojíždění, firemní kafetérie, zvýhodněné volání a internet, zdarma vstupy do sportovních zařízení, výuku jazyků ve firmě, firemní akce pro zaměstnance, Začít můžete: IHNED, Místo výkonu práce: dohodou v ČR, SR nebo HUN + možnost práce z domova , Smlouva: na dobu určitou na 1 rok, ale když se Vám u nás bude líbit a my budeme spokojeni, s radostí ji prodloužíme na dobu neurčitou i dříve, Více Vám poví a osobní setkání sjedná: V. Sedláková, 416 564 911, vendula.sedlakova@preol.cz , PREOL, a.s. | Terezínská 1214 | 410 02 LOVOSICE | www.preol.cz. Pracoviště: Preol, a.s., Terezínská, č.p. 1214, 410 02 Lovosice 2. Informace: Vendula Sedláková, +420 416 564 911.