„V dalších měsících jsme se intenzivně snažili najít jiné vhodné prostory, abychom mohli v provozu obou služeb pokračovat. Zvažovali jsme využití krajského zařízení i soukromých objektů. Nenašli jsme však takový objekt, který by odpovídal jak kapacitně, tak z hlediska vysokých nároků, jimž azylové domy musí dostát, a zároveň byl pro nás finančně dostupný,“ uvedla v tiskovém prohlášení Naděje.

Vedení pobočky litoměřické Naděje dostalo od Města Litoměřice výpověď z nájemní smlouvy už na konci loňského roku s tím, že prostory opustí právě do 31. 12. 2021.

Provoz azylového domu a noclehárny v Želetické ulici v Litoměřicích k poslednímu dni letošního roku skončí. Informovala o tom organizace Naděje, která chod tohoto zařízení zajišťuje už 18 let – od roku 2003 azylový dům a od roku 2013 noclehárnu pro ženy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.