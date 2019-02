Litoměřicko - Hromadná doprava v Litoměřicích i okolí se po odchodu TD Bus postupně stabilizuje.

Město Litoměřice | Foto: Deník/Karel Pech

Lidé ve městě si stěžují na omezení spojů, které je vezly do práce anebo jejich děti ze školy. Brzy by mělo být lépe. Litoměřická opozice však navrhuje „plán B“, pokud to náhodou nevyjde ani s novým dopravcem. Přišla s nápadem na vlastní dopravní společnost.

Autobusovou dopravu probírali zastupitelé minulý týden. Starosta Ladislav Chlupáč (ODS) připomněl nedávný podpis smlouvy s firmou Autobusy Karlovy Vary (AKV). Ta měla původně jezdit až od 1. července, ale kvůli časnějšímu odchodu společnosti TD Bus se nový dopravce ujal přepravy lidí k 1. únoru. „Zajistí provizorně dopravu a pokusí se brzy vypravovat i další spoje,“ ujistil Chlupáč s tím, že nouzové řešení není způsobeno nedostatkem vozů, ale řidičů.

V minulých dnech to město potvrdilo na Facebooku. „Dopravce měl mít původně k dispozici tři řidiče, což by stačilo na zachování původních spojů s omezením v brzkých ranních a večerních hodinách,“ vysvětlovala radnice. Den před zahájením provozu se ukázalo, že má jen dva šoféry. Vyškrtány tak byly spoje, které obsluhoval jeden z nich, na hloubkový průzkum vytíženosti spojů nebyl čas. Jakmile AKV získá i třetího řidiče, má se vrátit původní jízdní řád s výjimkou jednoho brzkého spoje po 4. hodině a několika po 18. hodině.

Opoziční zastupitel za ANO Tomáš Sarnovský podotkl, že podobný problém mají i v Lovosicích. Navrhl zřídit zvláštní pracovní skupinu pro hromadnou dopravu. „Pořád nad námi jako Damoklův meč bude viset vypovězení smlouvy. Chceme se zabývat možností zřízení vlastní malé dopravní společnosti, která by byla flexibilní potřebám hromadné dopravy v Litoměřicích,“ deklaroval Sarnovský.

Místní ANO už podle něj pracuje na výpočtech, jejichž výsledkem by měla být záložní varianta k vysoutěženému dopravci. „Doufám, že to s AKV bude fungovat dobře, ale náhradní varianta by měla být připravena,“ prohlásil opoziční zastupitel.

Chlupáč aktivitu přivítal a zmínil, že sám požádal hejtmanství o svolání jednání k hromadné dopravě v kraji. Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) má zatím plné ruce práce se stabilizací dopravy v teritoriích, která osiřela po ústupu firmy TD Bus. Pozitivní zpráva je, že na Litoměřicku od pondělí 11. února doplní další spoje, které se musely odřeknout kvůli nedostatku personálu. Jedná se o 8 především ranních a večerních spojů z Velkých Žernosek do Skalice a z Bohušovic nad Ohří do Verneřic. Aktuální jízdní řády najdete na www.kr-ustecky.cz.

„Jednání o doplnění dalších spojů nadále probíhají,“ ujistila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková. DSÚK na Litoměřicku nedávno otevřela informační a prodejní kanceláře na dolním nádraží v Litoměřicích, na nádraží v Lovosicích, v Arnoštově 88 v Roudnici nad Labem a U Tržnice 701 ve Štětí. Tady si můžete zařídit bezkontaktní čipovou kartu Dopravy Ústeckého kraje.