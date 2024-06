Některé městské i meziměstské autobusy změnily od pondělí 3. června své zastávky v Litoměřicích. Důvodem je rozsáhlá dopravní uzavírka v lokalitě ulic Švermova, Stránského a Mrázova.

Nová uzavírka ve Švermově ulici překvapila na příjezdu od mostu Generála Chábery nejednoho řidiče. | Foto: Deník/Karel Pech

Uzavírku ulic si žádá oprava kanalizace a vodovodu. První etapa odstartovala v pondělí 3. června a nejen řidiči, ale také cestující autobusy musí strpět změny tras.

U meziměstských spojů se náhradní trasy týkají linky č. 621 z Velkých Žernosek přes Malíč, Litoměřice, Žitenice a Skalici a zpět a linky 628 z Litoměřic přes Žalhostice a Libochovany. „Linka 621 nebude obsluhovat zastávku na Vojtěšském náměstí, ale obslouží zastávky Chladírny a Jatky. Linka 628 nebude obsluhovat zastávky Vojtěšské náměstí, Chladírny a Jatky. Obě linky však obslouží zastávku U pošty,“ upozornila Eva Břeňová, mluvčí Městského úřadu Litoměřice.

Radnice s ohledem na možnost nenadálých změn doporučuje sledovat aktuální informace na stránkách dopravauk.cz. Je také možné kontaktovat centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje na čísle 475 657 657.

Na práce v ulicích a nutnou uzavírku musela reagovat také městská hromadná doprava. „V rámci první etapy oprav, do 4. srpna, budou spoje jezdit následovně: linka B se otočí na křižovatce na Vojtěšském náměstí a následně pojede ulicemi Komenského, Masarykova, Štursova do ulice Kamýcká, dále po své trase; linka C pojede z ulice České armády přes Vojtěšské náměstí do ulice Liškova na nově zřízenou náhradní autobusovou zastávku, dále ulicí Odboje do Kamýcké a dále po své trase; linka D pak pojede z ulice Kamýcká do Štursovy, Masarykovy, Komenského na Vojtěšské náměstí a dále po své trase, přičemž obslouží i zastávky ve Štursově a Masarykově ulici,“ popsala mluvčí Břeňová a doplnila, že podle odhadu Severočeských vodovodů a kanalizací by opravy v této lokalitě měly kompletně skončit nejpozději 30. listopadu.

Autobusové linky budou nadále využívat náhradní zastávku v ulici Revoluční kvůli pokračujícím opravám vodovodu v ulicích Masarykova nad závorami a Pokratická, a to od 10. června do 30. listopadu.

První etapa rekonstrukcí potrvá do 4. srpna, druhá do 8. září. Po jejich dokončení se dá očekávat úprava uvedených objízdných tras.

