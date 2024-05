Cestující mezi Prahou a Litoměřicemi se mohou těšit na více spojů. Nové víkendové autobusy na lince 413 zlepší dostupnost a komfort cestování.

Autobusové nádraží v Litoměřicích. Archivní foto | Foto: Deník/Karel Pech

Z Prahy přímo do Litoměřic každou hodinu. Opačným směrem nově i časně ráno a vpodvečer. Tak bude od začátku června vypadat upravený jízdní řád na lince 413 Praha - Litoměřice. Cestující mají o spoj takový zájem, že dopravce přidá několik časů odjezdů. A to sezonně, především o víkendu.

O novince, kterou umožnila dohoda Středočeského a Ústeckého kraje, informovala litoměřická radnice. „Z pražských Letňan pojedou o sobotách, nedělích i svátcích nové spoje v 9.00 a 11.00 hodin. Ty zajistí po celé dopoledne pravidelný hodinový interval do Litoměřic. Z Litoměřic pak pojede o víkendech ráno spoj navíc oproti dnešnímu jízdnímu řádu také v 6.50 hodin. Sobotní odpolední a večerní provoz bude rozšířen a prodloužen o nové spoje z Litoměřic v 16.50 a 19.50 hodin a z Letňan ve 20.05 a 21.30 hodin,“ vyjmenoval Radim Tuček z odboru komunikace Městského úřadu Litoměřice.

„V pracovní dny bude od června do 3. listopadu posílen provoz kolem poledne novým spojem z Letňan v 11.00 hodin a z Litoměřic ve 12.50 hodin. Celoročně pak bude posunut ranní spoj z Letňan z 8.00 na 9.00 hodin,“ upozornil Tuček.

Nový jízdní řád autobusové linky z Litoměřic do PrahyZdroj: MÚ Litoměřice

„Při uvádění této linky do života jsem děkoval všem, kteří se na jejím zřízení podíleli s tím, že teď je na cestujících, aby ukázali, že je potřebná. Zájem vysoce předčil veškerá očekávání a i díky němu se linka bude dále rozvíjet,“ sdělil místostarosta Litoměřic Jiří Adámek, do jehož gesce spadá právě doprava.

Linka 413 byla nově zavedena 2. září 2023, a to díky spolupráci Středočeského a Ústeckého kraje. Linka odjíždí od stanice metra C Letňany. Trasa vede až do Nové Vsi po dálnici D8, poté linka obsluhuje například obce Ledčice, Straškov - Vodochody, Doksany či Terezín. V Litoměřicích spoje končí na autobusovém nádraží.

